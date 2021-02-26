Ионов о вылете «Краснодара» из Лиги Европы: «Плохо сыграли первый матч, это сказалось»
01:45
Полузащитник «Краснодара» Алексей Ионов прокомментировал вылет из Лиги Европы. Кубанцы в ответном матче 1/16 финала уступили «Динамо» из Загреба (2:3, 0:1).
«Не получилось победить, потому что не получилось выиграть игру. Сложно еще что-то сказать. Не получилось давление оказать, — сказал Ионов во флеш-интервью после матча. — Хотели забить быстрый гол. Плохо сыграли первый матч, это сказалось.
Не мне ставить оценки и делать выводы, но мы расстроены, что так сыграли в еврокубках. Будем делать выводы".
Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21
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