Тренер загребского «Динамо» назвал главную причину победы над «Краснодаром»

Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. В первой игре динамовцы победили 3:2 и пробились по сумме двух игр в 1/8 финала.

— Какой крайний результат вы можете достичь в Лиге Европы?

— Трудно сказать, так как мы можем играть хорошо с любой командой. Многое решают обстоятельства, судья, ошибки. У нас есть уверенность в себе. Я говорил про первый и второй таймы матча с «Краснодаром». Во второй части матча уверенность у нас была еще больше. Ментальность на высоком уровне, как и физическая подготовка. Мы ведем себя как команда. Такие качества решают.

— Это самый большой успех для вас как тренера?

— Да, можно сказать, что этот плей-офф — очень большой успех. Нужно идти шаг за шагом, но мы еще посмотрим, как будет дальше. Сейчас у команды есть характер, он, может, даже больше, чем раньше.

(Екатерина Потапова)