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Рейтинг УЕФА: в марте Голландия обгонит Россию

01:39
25 февраля. «Динамо Зг» — «Краснодар» — 1:0. Разминка перед матчем. Фото Twitter
25 февраля. «Динамо Зг» — «Краснодар» — 1:0. Разминка перед матчем. Фото Twitter
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Отмучались. «Краснодар» отдал еще два зачетных очка загребскому «Динамо» и попрощался с еврокубками. Наши клубы остаются (пока!) седьмыми в таблице коэффициентов по итогам пяти последних сезонов, но в течение ближайших трех недель могут опуститься на одну позицию. Это зависит от того, кого сегодняшняя жеребьевка выберет в соперники «Аяксу», и как амстердамцы 11 и 18 марта сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

Дальше еще хуже. В сезоне-2021/22 велик риск стать десятыми — придется конкурировать с теми же голландцами, а также австрийцами и шотландцами. А если убрать успешные результаты сезонов-2016/17 и 2017/18, наши команды окажутся в середине второго десятка. Это значит, что летом 2024-го в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую нельзя будет заявить даже чемпиона России.

А по итогам двух последних сезонов настоящая катастрофа — пока российские команды только 21-е в рейтинге УЕФА. Ниже Кипра, Дании, Израиля, Греции, Румынии, Хорватии, Норвегии, Сербии, Швейцарии...(Александр Бобров)

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2020/21

Команда

Турнир

Очки

Бонус

Сумма

1. Краснодар

ЛЧ, ЛЕ

6

4

10

Локомотив

ЛЧ

3

4

7

3. Зенит

ЛЧ

1

4

5

4. ЦСКА

ЛЕ

3

0

3

5. Динамо

ЛЕ

0,5

0

0,5

Ростов

ЛЕ

0,5

0

0,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 19-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия

58,141

2. Испания

53,999

3. Германия

48,142

4. Италия

41,855

5. Португалия

30,2

6. Франция

29,332

7. Голландия

26

8. Шотландия

24,75

9. Бельгия

21,4

10. Украина

19,6

11. Австрия

18,7

12. Сербия

17,5

13. Россия

16,582

14. Хорватия

15,425

15. Швейцария

15,425

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)

1. Англия

35,499

2. Испания

34,428

3. Германия

32,928

4. Италия

29,213

5. Португалия

19,3

6. Франция

18,749

7. Шотландия

18

8. Голландия

17,4

9. Украина

14

10. Бельгия

13,6

11. Австрия

12,5

12. Швейцария

11,525

13. Сербия

11,5

14. Норвегия

9,75

15. Хорватия

9,675

16. Румыния

9,625

17. Греция

9,6

18. Израиль

9,375

19. Дания

9,25

20. Кипр

9,125

21. Россия

8,999

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17-2020/21)

Страна

16/17

17/18

18/19

19/20

20/21

Очки

Сумма

Клубы

1. Испания

20,142

19,714

19,571

18,928

15,5

108,5

93,855

7 (6*)

2. Англия

14,928

20,071

22,642

18,571

16,928

118,5

93,14

7 (6)

3. Италия

14,25

17,333

12,642

14,928

14,285

100

73,438

7 (5)

4. Германия

14,571

9,857

15,214

18,714

14,214

99,5

72,57

7 (4)

5. Франция

14,416

11,5

10,583

11,666

7,083

42,5

55,248

6 (1)

6. Португалия

8,083

9,666

10,9

10,3

9

45

47,949

5 (1)

7. Россия

9,2

12,6

7,583

4,666

4,333

26

38,382

6 (0)

8. Голландия

9,1

2,9

8,6

9,4

8

40

38

5 (1)

9. Бельгия

12,5

2,6

7,8

7,6

6

30

36,5

5 (0)

10. Австрия

7,375

9,75

6,2

5,8

6,7

33,5

35,825

5 (0)

11. Шотландия

4,375

4

6,75

9,75

8,25

33

33,125

4 (1)

12. Украина

5,5

8

5,6

7,2

6,8

34

33,1

5 (2)

13. Турция

9,7

6,8

5,5

5

3,1

15,5

30,1

5 (0)

14. Дания

8,5

5,25

4,875

5,125

4,125

16,5

27,875

4 (0)

15. Кипр

5,5

7

6,125

5,125

4

16

27,75

4 (0)

16. Сербия

2,875

6,375

6

6

5,5

22

26,75

4 (0)

17. Швейцария

4,3

6,5

3,9

6,4

5,125

20,5

26,225

4 (1)

18. Хорватия

5,125

5,125

5,75

4,375

5,3

26,5

25,675

5 (1)

19. Чехия

5,5

5,5

6,5

2,5

5,6

28

25,6

5 (1)

20. Греция

5,8

5,1

5,1

4,9

4,7

23,5

25,6

5 (1)

21. Израиль

6,75

5,625

2,625

2,375

7

28

24,375

4 (0)

22. Норвегия

1,375

4

5,375

3,75

6

24

20,5

4 (1)

23. Швеция

2,75

5,375

4,125

5,75

2,5

10

20,5

4 (0)

24. Болгария

4,25

4

4

4,125

4

16

20,375

4 (0)

25. Румыния

3,3

2,9

2,375

5,875

3,75

15

18,2

4 (0)

26. Азербайджан

4,25

4,375

2,375

3,375

2,5

10

16,875

4 (0)

27. Казахстан

2,75

4,25

4,25

3,375

1

4

15,625

4 (0)

28. Венгрия

1,875

1,625

3,25

4,5

4,25

17

15,5

4 (0)

29. Белоруссия

3

3,25

5

2,5

1,5

6

15,25

4 (0)

30. Польша

3,875

2,875

2,25

2,125

4

16

15,125

4 (0)

31. Словения

2,25

4,625

3,125

2

2,25

9

14,25

4 (0)

32. Словакия

2,125

1,875

5,125

3

1,5

6

13,625

4 (0)

33. Лихтенштейн

2,5

2

1,5

2,5

0,5

0,5

9

1 (0)

34. Литва

0,5

2,375

2,625

1,625

1,625

6,5

8,75

4 (0)

35. Люксембург

0,75

0,875

2,625

3

1

4

8,25

4 (0)

36. Босния

0,5

1,375

2

1,5

2,625

10,5

8

4 (0)

37. Ирландия

2,625

1,125

1

1,25

1,875

7,5

7,875

4 (0)

38. Сев.Македония

1,25

3,125

1

0,5

1,75

7

7,625

4 (0)

39. Армения

1,125

0,625

1,5

2,75

1,375

5,5

7,375

4 (0)

40. Латвия

1,375

0,75

1,625

2,25

1,375

5,5

7,375

4 (0)

41. Албания

0,875

2,625

1

0,75

2

8

7,25

4 (0)

42. Сев.Ирландия

0,5

0,75

0,5

2,375

2,833

8,5

6,958

3 (0)

43. Грузия

1,125

0,125

1,625

2,25

1,75

7

6,875

4 (0)

44. Финляндия

1,75

1,25

0,875

1,625

1,375

5,5

6,875

4 (0)

45. Молдавия

0,875

2,75

1,125

0,75

1,375

5,5

6,875

4 (0)

46. Мальта

1,25

1,375

1,5

0,75

1,5

6

6,375

4 (0)

47. Фареры

0,375

0,75

1,125

1,125

2,75

11

6,125

4 (0)

48. Косово

0

0

2,5

1,5

1,833

5,5

5,833

3 (0)

49. Гибралтар

1,5

0,5

1

1

1,666

5

5,666

3 (0)

50. Черногория

0,875

1,125

0,375

1

1,625

6,5

5

4 (0)

51. Уэльс

1

0,5

1

1

1,5

6

5

4 (0)

52. Исландия

1

1,125

1,5

0,625

0,625

2,5

4,875

4 (0)

53. Эстония

1,375

0,625

0,5

0,875

1,375

5,5

4,75

4 (0)

54. Андорра

0,166

0,166

0,833

1,5

0,666

2

3,331

3 (0)

55. Сан-Марино

0

0,166

0,5

0

0,5

1,5

1,166

3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: «Краснодар» в 1/16 финала Лиги Европы-2020/21




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