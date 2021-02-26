Рейтинг УЕФА: в марте Голландия обгонит Россию

Отмучались. «Краснодар» отдал еще два зачетных очка загребскому «Динамо» и попрощался с еврокубками. Наши клубы остаются (пока!) седьмыми в таблице коэффициентов по итогам пяти последних сезонов, но в течение ближайших трех недель могут опуститься на одну позицию. Это зависит от того, кого сегодняшняя жеребьевка выберет в соперники «Аяксу», и как амстердамцы 11 и 18 марта сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.

Дальше еще хуже. В сезоне-2021/22 велик риск стать десятыми — придется конкурировать с теми же голландцами, а также австрийцами и шотландцами. А если убрать успешные результаты сезонов-2016/17 и 2017/18, наши команды окажутся в середине второго десятка. Это значит, что летом 2024-го в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую нельзя будет заявить даже чемпиона России.

А по итогам двух последних сезонов настоящая катастрофа — пока российские команды только 21-е в рейтинге УЕФА. Ниже Кипра, Дании, Израиля, Греции, Румынии, Хорватии, Норвегии, Сербии, Швейцарии...(Александр Бобров)

Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2020/21

Команда Турнир Очки Бонус Сумма 1. Краснодар ЛЧ, ЛЕ 6 4 10 Локомотив ЛЧ 3 4 7 3. Зенит ЛЧ 1 4 5 4. ЦСКА ЛЕ 3 0 3 5. Динамо ЛЕ 0,5 0 0,5 Ростов ЛЕ 0,5 0 0,5

Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 19-е место в сезоне.

За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).

Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)

1. Англия 58,141 2. Испания 53,999 3. Германия 48,142 4. Италия 41,855 5. Португалия 30,2 6. Франция 29,332 7. Голландия 26 8. Шотландия 24,75 9. Бельгия 21,4 10. Украина 19,6 11. Австрия 18,7 12. Сербия 17,5 13. Россия 16,582 14. Хорватия 15,425 15. Швейцария 15,425

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.

Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)

1. Англия 35,499 2. Испания 34,428 3. Германия 32,928 4. Италия 29,213 5. Португалия 19,3 6. Франция 18,749 7. Шотландия 18 8. Голландия 17,4 9. Украина 14 10. Бельгия 13,6 11. Австрия 12,5 12. Швейцария 11,525 13. Сербия 11,5 14. Норвегия 9,75 15. Хорватия 9,675 16. Румыния 9,625 17. Греция 9,6 18. Израиль 9,375 19. Дания 9,25 20. Кипр 9,125 21. Россия 8,999

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.

Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17-2020/21)

Страна 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 Очки Сумма Клубы 1. Испания 20,142 19,714 19,571 18,928 15,5 108,5 93,855 7 (6*) 2. Англия 14,928 20,071 22,642 18,571 16,928 118,5 93,14 7 (6) 3. Италия 14,25 17,333 12,642 14,928 14,285 100 73,438 7 (5) 4. Германия 14,571 9,857 15,214 18,714 14,214 99,5 72,57 7 (4) 5. Франция 14,416 11,5 10,583 11,666 7,083 42,5 55,248 6 (1) 6. Португалия 8,083 9,666 10,9 10,3 9 45 47,949 5 (1) 7. Россия 9,2 12,6 7,583 4,666 4,333 26 38,382 6 (0) 8. Голландия 9,1 2,9 8,6 9,4 8 40 38 5 (1) 9. Бельгия 12,5 2,6 7,8 7,6 6 30 36,5 5 (0) 10. Австрия 7,375 9,75 6,2 5,8 6,7 33,5 35,825 5 (0) 11. Шотландия 4,375 4 6,75 9,75 8,25 33 33,125 4 (1) 12. Украина 5,5 8 5,6 7,2 6,8 34 33,1 5 (2) 13. Турция 9,7 6,8 5,5 5 3,1 15,5 30,1 5 (0) 14. Дания 8,5 5,25 4,875 5,125 4,125 16,5 27,875 4 (0) 15. Кипр 5,5 7 6,125 5,125 4 16 27,75 4 (0) 16. Сербия 2,875 6,375 6 6 5,5 22 26,75 4 (0) 17. Швейцария 4,3 6,5 3,9 6,4 5,125 20,5 26,225 4 (1) 18. Хорватия 5,125 5,125 5,75 4,375 5,3 26,5 25,675 5 (1) 19. Чехия 5,5 5,5 6,5 2,5 5,6 28 25,6 5 (1) 20. Греция 5,8 5,1 5,1 4,9 4,7 23,5 25,6 5 (1) 21. Израиль 6,75 5,625 2,625 2,375 7 28 24,375 4 (0) 22. Норвегия 1,375 4 5,375 3,75 6 24 20,5 4 (1) 23. Швеция 2,75 5,375 4,125 5,75 2,5 10 20,5 4 (0) 24. Болгария 4,25 4 4 4,125 4 16 20,375 4 (0) 25. Румыния 3,3 2,9 2,375 5,875 3,75 15 18,2 4 (0) 26. Азербайджан 4,25 4,375 2,375 3,375 2,5 10 16,875 4 (0) 27. Казахстан 2,75 4,25 4,25 3,375 1 4 15,625 4 (0) 28. Венгрия 1,875 1,625 3,25 4,5 4,25 17 15,5 4 (0) 29. Белоруссия 3 3,25 5 2,5 1,5 6 15,25 4 (0) 30. Польша 3,875 2,875 2,25 2,125 4 16 15,125 4 (0) 31. Словения 2,25 4,625 3,125 2 2,25 9 14,25 4 (0) 32. Словакия 2,125 1,875 5,125 3 1,5 6 13,625 4 (0) 33. Лихтенштейн 2,5 2 1,5 2,5 0,5 0,5 9 1 (0) 34. Литва 0,5 2,375 2,625 1,625 1,625 6,5 8,75 4 (0) 35. Люксембург 0,75 0,875 2,625 3 1 4 8,25 4 (0) 36. Босния 0,5 1,375 2 1,5 2,625 10,5 8 4 (0) 37. Ирландия 2,625 1,125 1 1,25 1,875 7,5 7,875 4 (0) 38. Сев.Македония 1,25 3,125 1 0,5 1,75 7 7,625 4 (0) 39. Армения 1,125 0,625 1,5 2,75 1,375 5,5 7,375 4 (0) 40. Латвия 1,375 0,75 1,625 2,25 1,375 5,5 7,375 4 (0) 41. Албания 0,875 2,625 1 0,75 2 8 7,25 4 (0) 42. Сев.Ирландия 0,5 0,75 0,5 2,375 2,833 8,5 6,958 3 (0) 43. Грузия 1,125 0,125 1,625 2,25 1,75 7 6,875 4 (0) 44. Финляндия 1,75 1,25 0,875 1,625 1,375 5,5 6,875 4 (0) 45. Молдавия 0,875 2,75 1,125 0,75 1,375 5,5 6,875 4 (0) 46. Мальта 1,25 1,375 1,5 0,75 1,5 6 6,375 4 (0) 47. Фареры 0,375 0,75 1,125 1,125 2,75 11 6,125 4 (0) 48. Косово 0 0 2,5 1,5 1,833 5,5 5,833 3 (0) 49. Гибралтар 1,5 0,5 1 1 1,666 5 5,666 3 (0) 50. Черногория 0,875 1,125 0,375 1 1,625 6,5 5 4 (0) 51. Уэльс 1 0,5 1 1 1,5 6 5 4 (0) 52. Исландия 1 1,125 1,5 0,625 0,625 2,5 4,875 4 (0) 53. Эстония 1,375 0,625 0,5 0,875 1,375 5,5 4,75 4 (0) 54. Андорра 0,166 0,166 0,833 1,5 0,666 2 3,331 3 (0) 55. Сан-Марино 0 0,166 0,5 0 0,5 1,5 1,166 3 (0)

* Продолжают выступления.

Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.