Рейтинг УЕФА: в марте Голландия обгонит Россию
Отмучались. «Краснодар» отдал еще два зачетных очка загребскому «Динамо» и попрощался с еврокубками. Наши клубы остаются (пока!) седьмыми в таблице коэффициентов по итогам пяти последних сезонов, но в течение ближайших трех недель могут опуститься на одну позицию. Это зависит от того, кого сегодняшняя жеребьевка выберет в соперники «Аяксу», и как амстердамцы 11 и 18 марта сыграют в 1/8 финала Лиги Европы.
Дальше еще хуже. В сезоне-2021/22 велик риск стать десятыми — придется конкурировать с теми же голландцами, а также австрийцами и шотландцами. А если убрать успешные результаты сезонов-2016/17 и 2017/18, наши команды окажутся в середине второго десятка. Это значит, что летом 2024-го в групповой турнир Лиги чемпионов напрямую нельзя будет заявить даже чемпиона России.
А по итогам двух последних сезонов настоящая катастрофа — пока российские команды только 21-е в рейтинге УЕФА. Ниже Кипра, Дании, Израиля, Греции, Румынии, Хорватии, Норвегии, Сербии, Швейцарии...(Александр Бобров)
Сколько рейтинговых очков набрали российские команды в сезоне-2020/21
|
Команда
|
Турнир
|
Очки
|
Бонус
|
Сумма
|
1. Краснодар
|
ЛЧ, ЛЕ
|
6
|
4
|
10
|
Локомотив
|
ЛЧ
|
3
|
4
|
7
|
3. Зенит
|
ЛЧ
|
1
|
4
|
5
|
4. ЦСКА
|
ЛЕ
|
3
|
0
|
3
|
5. Динамо
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
|
Ростов
|
ЛЕ
|
0,5
|
0
|
0,5
Всего: 26 очков, 6 команд, коэффициент 4,333, 19-е место в сезоне.
За победу в отборочном раунде обычно начисляется одно очко, за ничью — половина очка. За победу на групповом этапе и в следующих раундах начисляются два очка, за ничью — одно. Выход в групповой турнир Лиги чемпионов приносит четыре бонусных очка, в 1/8 финала — пять очков. Попадание в четвертьфинал, полуфинал и финал еврокубков дает еще по одному очку. В этом году в условиях пандемии коронавируса, когда раунды с выбыванием стали состоять из одного матча, за победу в основное или дополнительное время начисляли три очка (1,5 очка в отборочных раундах), за ничью в дополнительное время — два очка (1 очко в отборочных раундах), за поражение в основное или дополнительное время — одно очко (0,5 очка — в отборочных раундах).
Таблица коэффициентов УЕФА (2018/19-2022/23)
|
1. Англия
|
58,141
|
2. Испания
|
53,999
|
3. Германия
|
48,142
|
4. Италия
|
41,855
|
5. Португалия
|
30,2
|
6. Франция
|
29,332
|
7. Голландия
|
26
|
8. Шотландия
|
24,75
|
9. Бельгия
|
21,4
|
10. Украина
|
19,6
|
11. Австрия
|
18,7
|
12. Сербия
|
17,5
|
13. Россия
|
16,582
|
14. Хорватия
|
15,425
|
15. Швейцария
|
15,425
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2024/25.
Таблица коэффициентов УЕФА (2019/20-2023/24)
|
1. Англия
|
35,499
|
2. Испания
|
34,428
|
3. Германия
|
32,928
|
4. Италия
|
29,213
|
5. Португалия
|
19,3
|
6. Франция
|
18,749
|
7. Шотландия
|
18
|
8. Голландия
|
17,4
|
9. Украина
|
14
|
10. Бельгия
|
13,6
|
11. Австрия
|
12,5
|
12. Швейцария
|
11,525
|
13. Сербия
|
11,5
|
14. Норвегия
|
9,75
|
15. Хорватия
|
9,675
|
16. Румыния
|
9,625
|
17. Греция
|
9,6
|
18. Израиль
|
9,375
|
19. Дания
|
9,25
|
20. Кипр
|
9,125
|
21. Россия
|
8,999
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2025/26.
Таблица коэффициентов УЕФА (2016/17-2020/21)
|
Страна
|
16/17
|
17/18
|
18/19
|
19/20
|
20/21
|
Очки
|
Сумма
|
Клубы
|
1. Испания
|
20,142
|
19,714
|
19,571
|
18,928
|
15,5
|
108,5
|
93,855
|
7 (6*)
|
2. Англия
|
14,928
|
20,071
|
22,642
|
18,571
|
16,928
|
118,5
|
93,14
|
7 (6)
|
3. Италия
|
14,25
|
17,333
|
12,642
|
14,928
|
14,285
|
100
|
73,438
|
7 (5)
|
4. Германия
|
14,571
|
9,857
|
15,214
|
18,714
|
14,214
|
99,5
|
72,57
|
7 (4)
|
5. Франция
|
14,416
|
11,5
|
10,583
|
11,666
|
7,083
|
42,5
|
55,248
|
6 (1)
|
6. Португалия
|
8,083
|
9,666
|
10,9
|
10,3
|
9
|
45
|
47,949
|
5 (1)
|
7. Россия
|
9,2
|
12,6
|
7,583
|
4,666
|
4,333
|
26
|
38,382
|
6 (0)
|
8. Голландия
|
9,1
|
2,9
|
8,6
|
9,4
|
8
|
40
|
38
|
5 (1)
|
9. Бельгия
|
12,5
|
2,6
|
7,8
|
7,6
|
6
|
30
|
36,5
|
5 (0)
|
10. Австрия
|
7,375
|
9,75
|
6,2
|
5,8
|
6,7
|
33,5
|
35,825
|
5 (0)
|
11. Шотландия
|
4,375
|
4
|
6,75
|
9,75
|
8,25
|
33
|
33,125
|
4 (1)
|
12. Украина
|
5,5
|
8
|
5,6
|
7,2
|
6,8
|
34
|
33,1
|
5 (2)
|
13. Турция
|
9,7
|
6,8
|
5,5
|
5
|
3,1
|
15,5
|
30,1
|
5 (0)
|
14. Дания
|
8,5
|
5,25
|
4,875
|
5,125
|
4,125
|
16,5
|
27,875
|
4 (0)
|
15. Кипр
|
5,5
|
7
|
6,125
|
5,125
|
4
|
16
|
27,75
|
4 (0)
|
16. Сербия
|
2,875
|
6,375
|
6
|
6
|
5,5
|
22
|
26,75
|
4 (0)
|
17. Швейцария
|
4,3
|
6,5
|
3,9
|
6,4
|
5,125
|
20,5
|
26,225
|
4 (1)
|
18. Хорватия
|
5,125
|
5,125
|
5,75
|
4,375
|
5,3
|
26,5
|
25,675
|
5 (1)
|
19. Чехия
|
5,5
|
5,5
|
6,5
|
2,5
|
5,6
|
28
|
25,6
|
5 (1)
|
20. Греция
|
5,8
|
5,1
|
5,1
|
4,9
|
4,7
|
23,5
|
25,6
|
5 (1)
|
21. Израиль
|
6,75
|
5,625
|
2,625
|
2,375
|
7
|
28
|
24,375
|
4 (0)
|
22. Норвегия
|
1,375
|
4
|
5,375
|
3,75
|
6
|
24
|
20,5
|
4 (1)
|
23. Швеция
|
2,75
|
5,375
|
4,125
|
5,75
|
2,5
|
10
|
20,5
|
4 (0)
|
24. Болгария
|
4,25
|
4
|
4
|
4,125
|
4
|
16
|
20,375
|
4 (0)
|
25. Румыния
|
3,3
|
2,9
|
2,375
|
5,875
|
3,75
|
15
|
18,2
|
4 (0)
|
26. Азербайджан
|
4,25
|
4,375
|
2,375
|
3,375
|
2,5
|
10
|
16,875
|
4 (0)
|
27. Казахстан
|
2,75
|
4,25
|
4,25
|
3,375
|
1
|
4
|
15,625
|
4 (0)
|
28. Венгрия
|
1,875
|
1,625
|
3,25
|
4,5
|
4,25
|
17
|
15,5
|
4 (0)
|
29. Белоруссия
|
3
|
3,25
|
5
|
2,5
|
1,5
|
6
|
15,25
|
4 (0)
|
30. Польша
|
3,875
|
2,875
|
2,25
|
2,125
|
4
|
16
|
15,125
|
4 (0)
|
31. Словения
|
2,25
|
4,625
|
3,125
|
2
|
2,25
|
9
|
14,25
|
4 (0)
|
32. Словакия
|
2,125
|
1,875
|
5,125
|
3
|
1,5
|
6
|
13,625
|
4 (0)
|
33. Лихтенштейн
|
2,5
|
2
|
1,5
|
2,5
|
0,5
|
0,5
|
9
|
1 (0)
|
34. Литва
|
0,5
|
2,375
|
2,625
|
1,625
|
1,625
|
6,5
|
8,75
|
4 (0)
|
35. Люксембург
|
0,75
|
0,875
|
2,625
|
3
|
1
|
4
|
8,25
|
4 (0)
|
36. Босния
|
0,5
|
1,375
|
2
|
1,5
|
2,625
|
10,5
|
8
|
4 (0)
|
37. Ирландия
|
2,625
|
1,125
|
1
|
1,25
|
1,875
|
7,5
|
7,875
|
4 (0)
|
38. Сев.Македония
|
1,25
|
3,125
|
1
|
0,5
|
1,75
|
7
|
7,625
|
4 (0)
|
39. Армения
|
1,125
|
0,625
|
1,5
|
2,75
|
1,375
|
5,5
|
7,375
|
4 (0)
|
40. Латвия
|
1,375
|
0,75
|
1,625
|
2,25
|
1,375
|
5,5
|
7,375
|
4 (0)
|
41. Албания
|
0,875
|
2,625
|
1
|
0,75
|
2
|
8
|
7,25
|
4 (0)
|
42. Сев.Ирландия
|
0,5
|
0,75
|
0,5
|
2,375
|
2,833
|
8,5
|
6,958
|
3 (0)
|
43. Грузия
|
1,125
|
0,125
|
1,625
|
2,25
|
1,75
|
7
|
6,875
|
4 (0)
|
44. Финляндия
|
1,75
|
1,25
|
0,875
|
1,625
|
1,375
|
5,5
|
6,875
|
4 (0)
|
45. Молдавия
|
0,875
|
2,75
|
1,125
|
0,75
|
1,375
|
5,5
|
6,875
|
4 (0)
|
46. Мальта
|
1,25
|
1,375
|
1,5
|
0,75
|
1,5
|
6
|
6,375
|
4 (0)
|
47. Фареры
|
0,375
|
0,75
|
1,125
|
1,125
|
2,75
|
11
|
6,125
|
4 (0)
|
48. Косово
|
0
|
0
|
2,5
|
1,5
|
1,833
|
5,5
|
5,833
|
3 (0)
|
49. Гибралтар
|
1,5
|
0,5
|
1
|
1
|
1,666
|
5
|
5,666
|
3 (0)
|
50. Черногория
|
0,875
|
1,125
|
0,375
|
1
|
1,625
|
6,5
|
5
|
4 (0)
|
51. Уэльс
|
1
|
0,5
|
1
|
1
|
1,5
|
6
|
5
|
4 (0)
|
52. Исландия
|
1
|
1,125
|
1,5
|
0,625
|
0,625
|
2,5
|
4,875
|
4 (0)
|
53. Эстония
|
1,375
|
0,625
|
0,5
|
0,875
|
1,375
|
5,5
|
4,75
|
4 (0)
|
54. Андорра
|
0,166
|
0,166
|
0,833
|
1,5
|
0,666
|
2
|
3,331
|
3 (0)
|
55. Сан-Марино
|
0
|
0,166
|
0,5
|
0
|
0,5
|
1,5
|
1,166
|
3 (0)
* Продолжают выступления.
Данная таблица определяет представительство стран в евросезоне-2022/23.
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