Главный тренер загребского «Динамо» Зоран Мамич прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

— Тяжело после матча сказать, что можно было бы улучшить, — отметил Мамич. — Все элементы игры могут быть лучше. Например, атака и оборона. Нельзя искать ошибки сейчас, надо наслаждаться победой, высоким уровнем, который показали. У нас немного времени до следующего матча.

— Какую команду предпочитаете получить в следующей стадии Лиги Европы?

— Все команды остались в турнире не без причины. На самом деле нам все равно, кого получим по жеребьевке. Нам нет разницы, с кем будем играть.

— Нервничали ли вы перед матчем?

— Да, может, немного больше нервничали, чем раньше. Мы не волновались из-за результата, но есть прошлый опыт. Мы в первом тайме немного нервничали, но в конце смогли взять матч под контроль.

(Екатерина Потапова)