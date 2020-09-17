«Идите обратно в ФНЛ». Реакция болельщиков на вылет «Динамо»

«Динамо» уступило тбилисскому «Локомотиву» (1:2) во втором отборочном раунде Лиги Европы и покинуло турнир. Болельщики команды выразили свое отношение к случившемуся в Twitter клуба.

Иван Бойцов: «Кто проживает на дне океана...»

UnaiEmeryisGone: «Порвите контракты с Новиковым и Морозовым и оставьте их в Тбилиси».

Sergey Z: «Днище!»

Емельченков Роман: «Влететь пятой команде сорок пятого чемпионата Европы... Идите обратно в ФНЛ».

Vladislav Petrov: «Классика «Динамо»

Aleksey Gorbunov: «Парни, так нельзя! Полная безнадега! Как вы собираетесь возвращать болельщиков на трибуны?! Они вам не нужны, только деньги что ли?! Кто придет на прекрасный стадион болеть за великий клуб и команду с большим прошлым и именем, которое не вы зарабатывали, когда вы такое творите?!»

_Fol_lo_wer_: «Новикову пора»

PlatfomMoneyWay: Я вам предлагаю за такой матч и настрой, отдать месячную запрлату игроков на благотворительность. Это просто ужас — игра в каждой линии и Шунина в том числе.

denis_tk: «Вам не стыдно там? Але! Перед болельщиками»

Сергей Стачеус: «А чего так скромно? Пишите как есть — наше дно вылетело от грузинского клуба, который не входит в рейтинг топ-200 команд УЕФА. Вы бюджет дна и этого «Локомотива» видели?»