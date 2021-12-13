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Губерниев считает, что «Зенит» способен пройти далеко в плей-офф Лиги Европы

16:35
Клаудиньо. Фото Reuters
Клаудиньо. Фото Reuters
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Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом».

«Бетис» способен играть в атакующий футбол. Мы это видели. Но у этой команды полно слабых мест во всех линиях. Я очень внимательно изучил их состав, как футбольный обозреватель века. Хочу сказать, что «Зенит» при должной организации игры, как с «Челси», при определенной свободе, отсутствии волнения вполне может взять «Бетис». Испанцы побегут забивать. Я бы сказал, что у них очень эмоциональная команда. А «Зенит» со своей организацией и расчетливостью может сыграть на слабых сторонах «Бетиса». Это все же наша лучшая российская команда. Я верю в победу. Жеребьевка вполне нормальная для того, чтобы «Зениту» идти дальше», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комментатор также поделился своим мнением о том, насколько хороший у «Зенита» состав для того, чтобы бороться за победу в Лиге Европы.

«Усилить можно что угодно у нас. Если будут какие-то игроки без топовых клубов, но которые будут хотеть играть за «Зенит», это хорошо. Сейчас команда укомплектована в целом неплохо. В таком составе питерцы способны пройти достаточно далеко. Надо только «Бетис» обыграть», — добавил Губерниев.

Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответный — в Испании 24 февраля.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Спартак

Обе забьют - да

28%

1.82

П1

17%

2.07

X2

14%

1.81
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Зенит 1
Матч завершен

П2

25%

2.08

1X

22%

1.80

Обе забьют - да

16%

1.72
⚽ Футбол. Франция. Лига 1
ПСЖ 2
Монако 0
Матч завершен

П1

31%

1.47

ТБ 3.0

19%

1.75

ИТБ1 (1.5)

18%

1.44

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