Губерниев считает, что «Зенит» способен пройти далеко в плей-офф Лиги Европы

Комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на жеребьевку 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом».

«Бетис» способен играть в атакующий футбол. Мы это видели. Но у этой команды полно слабых мест во всех линиях. Я очень внимательно изучил их состав, как футбольный обозреватель века. Хочу сказать, что «Зенит» при должной организации игры, как с «Челси», при определенной свободе, отсутствии волнения вполне может взять «Бетис». Испанцы побегут забивать. Я бы сказал, что у них очень эмоциональная команда. А «Зенит» со своей организацией и расчетливостью может сыграть на слабых сторонах «Бетиса». Это все же наша лучшая российская команда. Я верю в победу. Жеребьевка вполне нормальная для того, чтобы «Зениту» идти дальше», — сказал Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» Микеле Антоновым.

Комментатор также поделился своим мнением о том, насколько хороший у «Зенита» состав для того, чтобы бороться за победу в Лиге Европы.

«Усилить можно что угодно у нас. Если будут какие-то игроки без топовых клубов, но которые будут хотеть играть за «Зенит», это хорошо. Сейчас команда укомплектована в целом неплохо. В таком составе питерцы способны пройти достаточно далеко. Надо только «Бетис» обыграть», — добавил Губерниев.

Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля, ответный — в Испании 24 февраля.