Геркус об итогах жеребьевки Лиги Европы для «Зенита»: «Можно играть и выигрывать»
Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы, по итогам которой «Зенит» сыграет с испанским «Бетисом».
«Вполне проходимый соперник. Можно играть и выигрывать. Думаю, что шансы обеих команд примерно равны. Вторая игра на выезде? Очередность матчей не так важна», — сказал Геркус «СЭ».
Первый матч пройдет в Санкт-Петербурге 17 февраля 2022 года, ответный — в Испании 24 февраля.
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