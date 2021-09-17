Голы Токо-Экамби, Паласиоса, Райса и Осимена претендуют на звание лучшего за неделю в Лиге Европы
06:14
УЕФА на официальном сайте опубликовал список претендентов на звание автора лучшего гола 1-го тура группового турнира Лиги Европы.
На звание автора лучшего гола претендуют Карл Токо-Экамби («Лион»), Эксекиэль Паласиос («Байер»), Деклан Райс («Вест Хэм») и Виктор Осимен («Наполи»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
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