Ковач назвал Головина важным игроком для «Монако»

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «Штурмом» (1:0) в Лиге Европы отметил важность российского полузащитника Александра Головина. Россиянин появился на поле во втором тайме.

— Мы внесли некоторые изменения в стартовый состав, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Это была тяжелая игра против успешно защищающейся команды. Мы выиграли матч, это самое главное. Надеюсь, это вселит уверенность во всю команду.

— Как вы оцениваете важность Александра Головина в этом составе?

— Александр для нас очень важный игрок. Он показывает все свои лучшие качества, когда выходит на поле. Такая же ситуация и с Джибрилем Сидибе.