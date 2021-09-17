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Ковач назвал Головина важным игроком для «Монако»

05:41
Нико Ковач. Фото asmonaco.com
Нико Ковач. Фото asmonaco.com

Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «Штурмом» (1:0) в Лиге Европы отметил важность российского полузащитника Александра Головина. Россиянин появился на поле во втором тайме.

— Мы внесли некоторые изменения в стартовый состав, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Это была тяжелая игра против успешно защищающейся команды. Мы выиграли матч, это самое главное. Надеюсь, это вселит уверенность во всю команду.

— Как вы оцениваете важность Александра Головина в этом составе?

— Александр для нас очень важный игрок. Он показывает все свои лучшие качества, когда выходит на поле. Такая же ситуация и с Джибрилем Сидибе.

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Евгений Козинов все материалы автора

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