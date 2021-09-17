Ковач назвал Головина важным игроком для «Монако»
05:41
Главный тренер «Монако» Нико Ковач после победы над «Штурмом» (1:0) в Лиге Европы отметил важность российского полузащитника Александра Головина. Россиянин появился на поле во втором тайме.
— Мы внесли некоторые изменения в стартовый состав, — цитирует пресс-служба клуба Ковача. — Это была тяжелая игра против успешно защищающейся команды. Мы выиграли матч, это самое главное. Надеюсь, это вселит уверенность во всю команду.
— Как вы оцениваете важность Александра Головина в этом составе?
— Александр для нас очень важный игрок. Он показывает все свои лучшие качества, когда выходит на поле. Такая же ситуация и с Джибрилем Сидибе.
Читайте также
От форварда-гиганта в КХЛ отказывались все. Он вернулся в родное «Динамо» и начал забивать как Овечкин
3
Зачет
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю