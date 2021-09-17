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Роджерс о ничьей с «Наполи»: «Я разочарован конечным результатом»

07:13
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Главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс подвел итоги матча Лиги Европы против «Наполи» (2:2).

«Я разочарован конечным результатом, но было несколько захватывающих и хороших моментов. Может быть, мы немного устали, некоторые игроки терялись. Нам надо лучше удерживать мяч более длительные периоды времени, если бы мы это делали, мы бы не устали так быстро. Мы приложили много усилий, но не смогли выиграть. Не думаю, что они создали слишком много моментов, мы хорошо владели мячом. Преступление не сводит на нет два гола, преступление в том, что мы не извлекаем уроков из этого», — приводит слова Роджерса BT Sport.

В следующем туре Лиги Европы «Лестер» на выезде сыграет с «Легией», «Наполи» примет «Спартак». Матчи пройдут 30 сентября.

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Сергей Разин все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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