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Гисдоль: «Сейчас «Локомотив» находится в процессе трансформации, предстоит тяжелая работа»

Гисдоль ответил на вопрос о целях «Локомотива» на сезон
14:55
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль дал комментарий перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

«Цели на сезон? Сложно ответить на этот вопрос. В команде произошли большие изменения. Сейчас мы находимся в середине процесса трансформации. Мне бы не хотелось говорить каждую неделю о наших целях. Нам предстоит тяжелая работа. Результат ее мы сможем оценить спустя пару месяцев.

Связка центральных защитников, которая у нас есть сейчас — спасительная. Вы знаете, что Баринов — это не прирожденный центральный защитник. Он полностью пожертвовал собой в интересах команды. Ситуация с центральными защитниками у нас остается напряженной. Надеюсь, что очень скоро поправится Тин Едвай», — сказал Гисдоль.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет завтра, 21 октября, в Москве и начнется в 22.00 (мск).

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Артем Бухаев все материалы автора

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