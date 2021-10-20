Гисдоль: «Сейчас «Локомотив» находится в процессе трансформации, предстоит тяжелая работа»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль дал комментарий перед матчем группового этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

«Цели на сезон? Сложно ответить на этот вопрос. В команде произошли большие изменения. Сейчас мы находимся в середине процесса трансформации. Мне бы не хотелось говорить каждую неделю о наших целях. Нам предстоит тяжелая работа. Результат ее мы сможем оценить спустя пару месяцев.

Связка центральных защитников, которая у нас есть сейчас — спасительная. Вы знаете, что Баринов — это не прирожденный центральный защитник. Он полностью пожертвовал собой в интересах команды. Ситуация с центральными защитниками у нас остается напряженной. Надеюсь, что очень скоро поправится Тин Едвай», — сказал Гисдоль.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет завтра, 21 октября, в Москве и начнется в 22.00 (мск).