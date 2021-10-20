Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о подготовке к матчу 3-го тура группового турнира Лиги Европы против «Галатасарая».

«Основательно готовимся и готовились к этому сопернику. Мы знаем главного тренера. У меня была возможность с ним встретиться. В Германии его бы назвали «тренер-лис». В игре команды виден его почерк. Тактически команда играет очень дисциплинированно. Они постоянно оказывают давление на соперника. У них очень быстрые игроки по краям, которые постоянно убегают в атаку. Завтра у нас будут ребусы, над которыми мы должны работать.

Наша генеральная стратегия — привлекать молодых игроков к основному составу. В будущем мы хотим воплотить это в реальность. Команда будет добиваться успеха не только за счёт молодых игроков. Нам так же нужны более опытные и квалифицированные игроки — как Гильерме или Смолов. Нам нужен микс из молодости и опыта. К этому процессу мы будем подходить шаг за шагом. Если опытный и молодой игрок находятся на одном уровне, то будет играть молодой» - сказал Гисдоль.

Матч «Локомотив» — «Галатасарай» пройдет 21 октября в Москве и начнется в 22.00 мск.