Гисдоль рассказал о мотивации «Локомотива» перед матчем с «Лацио»

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о настрое команды перед матчем 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лацио».

— Я знаю, что мои игроки в курсе о победе 17-летней давности над «Интером». Мне не нужно им об этом рассказывать. Специальной мотивации «Локомотиву» не нужно. Все знают, что «Лацио» — это топ-клуб. Никого настраивать не нужно.

— Кто не принимал участия на предматчевой тренировке?

— Я не помню (смеется).

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится в 25 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.