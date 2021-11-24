Гисдоль рассказал о мотивации «Локомотива» перед матчем с «Лацио»
14:57
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о настрое команды перед матчем 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лацио».
— Я знаю, что мои игроки в курсе о победе 17-летней давности над «Интером». Мне не нужно им об этом рассказывать. Специальной мотивации «Локомотиву» не нужно. Все знают, что «Лацио» — это топ-клуб. Никого настраивать не нужно.
— Кто не принимал участия на предматчевой тренировке?
— Я не помню (смеется).
Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится в 25 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.
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