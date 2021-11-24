Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Гисдоль рассказал о мотивации «Локомотива» перед матчем с «Лацио»

14:57
Теги:

Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль рассказал о настрое команды перед матчем 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лацио».

— Я знаю, что мои игроки в курсе о победе 17-летней давности над «Интером». Мне не нужно им об этом рассказывать. Специальной мотивации «Локомотиву» не нужно. Все знают, что «Лацио» — это топ-клуб. Никого настраивать не нужно.

— Кто не принимал участия на предматчевой тренировке?

— Я не помню (смеется).

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится в 25 ноября. Начало — в 20.45 по московскому времени.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Артем Бухаев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Шоколад: польза и вред
В Кремле прокомментировали отказ приглашать РФ и КНР на саммит в США
0
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»