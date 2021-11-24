Гисдоль о матче с «Лацио»: «Должны будем сделать все лучшее, чтобы победить»
14:42
Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лацио».
— Будет очень интересная игра. Мы ожидаем увидеть хорошую команду из Италии. «Лацио» — это одна из лучших команд. Я вижу много интересных вещей, когда смотрю на них. Мы должны будем сделать все лучшее завтра, чтобы победить. Нам нужна эта победа.
— Почему задержали предматчевую тренировку?
— Я совсем забыл, что вы на трибуне. Это шутка! Всегда перед матчами мы начинаем вовремя, но сегодня была теория, мы разбирали соперника.
Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.
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