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Гисдоль о матче с «Лацио»: «Должны будем сделать все лучшее, чтобы победить»

14:42
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Главный тренер «Локомотива» Маркус Гисдоль поделился ожиданиями от предстоящего матча 5-го тура групповой стадии Лиги Европы против «Лацио».

— Будет очень интересная игра. Мы ожидаем увидеть хорошую команду из Италии. «Лацио» — это одна из лучших команд. Я вижу много интересных вещей, когда смотрю на них. Мы должны будем сделать все лучшее завтра, чтобы победить. Нам нужна эта победа.

— Почему задержали предматчевую тренировку?

— Я совсем забыл, что вы на трибуне. Это шутка! Всегда перед матчами мы начинаем вовремя, но сегодня была теория, мы разбирали соперника.

Матч «Локомотив» — «Лацио» состоится 25 ноября. Начало встречи — в 20.45 по московскому времени.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»