«Упустили шанс выиграть». Муслера прокомментировал ничью с «Локомотивом» в Лиге Европы

Вратарь «Галатасарая» Фернандо Муслера после ничьей с «Локомотивом» (1:1) в матче Лиги Европы отметил, что его команда упустила шанс выиграть. Также он добавил, что нужно работать над концентрацией.

«Мы упустили шанс выиграть. Немного не повезло, хотя мы боролись за победу до последней секунды. Когда выступаешь на таком уровне, ты просто обязан реализовывать свои моменты. В обороне мы сыграли максимально надежно, но один раз потеряли концентрацию и тут же были наказаны. Надо работать в этом направлении», — цитирует пресс-служба УЕФА Муслеру.

В следующем туре «Галатасарай» примет «Марсель», а «Локомотив» на выезде сыграет с «Лацио». Матчи пройдут 25 ноября.