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Сегодня, 06:49

Маккойст похвалил Гасперини за игру «Аталанты» в финале Лиги Европы

Виктория Кравченко
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Бывший полузащитник «Глазго Рейнджерс» Алли Маккойст поделился мнением о финальном матче Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» (3:0).

«Какая игра! Все 90 минут. Это тактический мастер-класс от Гасперини, он поставил своим игрокам конкретную задачу и они ее выполнили», — цитирует слова Маккойста BBC Sport.

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
Джан Пьеро Гасперини
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