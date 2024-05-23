Маккойст похвалил Гасперини за игру «Аталанты» в финале Лиги Европы

Бывший полузащитник «Глазго Рейнджерс» Алли Маккойст поделился мнением о финальном матче Лиги Европы между «Аталантой» и «Байером» (3:0).

«Какая игра! Все 90 минут. Это тактический мастер-класс от Гасперини, он поставил своим игрокам конкретную задачу и они ее выполнили», — цитирует слова Маккойста BBC Sport.

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.