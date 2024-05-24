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Сегодня, 08:48

ESPN: Драйзайтль — главный претендент на «Конн Смайт Трофи», Шестеркин — второй

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Игорь Шестеркин.
Фото USA Today Sports

Портал ESPN опубликовал рейтинг претендентов на приз «Конн Смайт Трофи», который вручают хоккеисту, лучше всех проявившему себя в плей-офф НХЛ.

Список опубликован на старте финалов Западной и Восточной конференций и может измениться в зависимости от будущих результатов.

Лидером рейтинга на момент начала финалов конференций является нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Вторым идет российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

«Ни одного игрока не упоминали так часто, как Шестеркина, он получил наибольшее количество первых мест среди голосующих. Вратарь занимает второе место в этом плей-офф по проценту отраженных бросков. Шестеркин отразил 99 из 104 шайб в двух подряд матчах с «Каролиной», которые завершились в овертаймах. У «Рейнджерс» есть много героев, которые помогли команде выйти в финал «Востока», но первый из них — Шестеркин», — говорится на сайте ESPN.

Третье место в рейтинге занял защитник «Эдмонтона» Эван Бушар. Помимо Шестеркина в список попал еще один российский вратарь — Сергей Бобровский из «Флориды».

23 мая «Флорида» обыграла «Рейнджерс» (3:0) в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли-2024. 24 мая «Эдмонтон» победил «Даллас» (3:2 ОТ) в первой игре финала «Запада».

Сергей Бобровский и&nbsp;Артемий Панарин. «Мне необязательно его бить». Панарин и Бобровский: большая дружба и спор за финал Кубка Стэнли
Игорь Шестеркин
Леон Драйзайтль
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Эдмонтон Ойлерз
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Канада — Финляндия: чемпионат мира, видеообзор матча
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Положение команд
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Регулярный чемпионат
Плей-офф
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 82 55 27 114
2 Каролина 82 52 30 111
3 Айлендерс 82 39 43 94
4 Вашингтон 82 40 42 91
5 Питтсбург 82 38 44 88
6 Филадельфия 82 38 44 87
7 Нью-Джерси 82 38 44 81
8 Коламбус 82 27 55 66
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 82 52 30 110
2 Бостон 82 47 35 109
3 Торонто 82 46 36 102
4 Тампа-Бэй 82 45 37 98
5 Детройт 82 41 41 91
6 Баффало 82 39 43 84
7 Оттава 82 37 45 78
8 Монреаль 82 30 52 76
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 82 52 30 113
2 Виннипег 82 52 30 110
3 Колорадо 82 50 32 107
4 Нэшвилл 82 47 35 99
5 Сент-Луис 82 43 39 92
6 Миннесота 82 39 43 87
7 Аризона 82 36 46 77
8 Чикаго 82 23 59 52
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Ванкувер 82 50 32 109
2 Эдмонтон 82 49 33 104
3 Лос-Анджелес 82 44 38 99
4 Вегас 82 45 37 98
5 Калгари 82 38 44 81
6 Сиэтл 82 34 48 81
7 Анахайм 82 27 55 59
8 Сан-Хосе 82 19 63 47
1/2 финала Счет в серии
Даллас - Эдмонтон
Даллас - Эдмонтон
0 - 1
1. Даллас - Эдмонтон
2 - 3
2. Даллас - Эдмонтон
0 - 0
3. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
4. Эдмонтон - Даллас
0 - 0
0 - 1
Рейнджерс - Флорида
Рейнджерс - Флорида
0 - 1
1. Рейнджерс - Флорида
0 - 3
2. Рейнджерс - Флорида
0 - 0
3. Флорида - Рейнджерс
0 - 0
4. Флорида - Рейнджерс
0 - 0
0 - 1
1/4 финала
Ванкувер - Эдмонтон
Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
1. Ванкувер - Эдмонтон
5 - 4
2. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 4
3. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 4
4. Эдмонтон - Ванкувер
3 - 2
5. Ванкувер - Эдмонтон
3 - 2
6. Эдмонтон - Ванкувер
5 - 1
7. Ванкувер - Эдмонтон
2 - 3
3 - 4
Даллас - Колорадо
Даллас - Колорадо
4 - 2
1. Даллас - Колорадо
3 - 4
2. Даллас - Колорадо
5 - 3
3. Колорадо - Даллас
1 - 4
4. Колорадо - Даллас
1 - 5
5. Даллас - Колорадо
3 - 5
6. Колорадо - Даллас
1 - 2
4 - 2
Флорида - Бостон
Флорида - Бостон
4 - 2
1. Флорида - Бостон
1 - 5
2. Флорида - Бостон
6 - 1
3. Бостон - Флорида
2 - 6
4. Бостон - Флорида
2 - 3
5. Флорида - Бостон
1 - 2
6. Бостон - Флорида
1 - 2
4 - 2
Рейнджерс - Каролина
Рейнджерс - Каролина
4 - 2
1. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
2. Рейнджерс - Каролина
4 - 3
3. Каролина - Рейнджерс
2 - 3
4. Каролина - Рейнджерс
4 - 3
5. Рейнджерс - Каролина
1 - 4
6. Каролина - Рейнджерс
3 - 5
4 - 2
1/8 финала
Ванкувер - Нэшвилл
Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
1. Ванкувер - Нэшвилл
4 - 2
2. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 4
3. Нэшвилл - Ванкувер
1 - 2
4. Нэшвилл - Ванкувер
3 - 4
5. Ванкувер - Нэшвилл
1 - 2
6. Нэшвилл - Ванкувер
0 - 1
4 - 2
Даллас - Вегас
Даллас - Вегас
4 - 3
1. Даллас - Вегас
3 - 4
2. Даллас - Вегас
1 - 3
3. Вегас - Даллас
2 - 3
4. Вегас - Даллас
2 - 4
5. Даллас - Вегас
3 - 2
6. Вегас - Даллас
2 - 0
7. Даллас - Вегас
2 - 1
4 - 3
Эдмонтон - Лос-Анджелес
Эдмонтон - Лос-Анджелес
4 - 1
1. Эдмонтон - Лос-Анджелес
7 - 4
2. Эдмонтон - Лос-Анджелес
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Виннипег - Колорадо
Виннипег - Колорадо
1 - 4
1. Виннипег - Колорадо
7 - 6
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2 - 5
3. Колорадо - Виннипег
6 - 2
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5 - 1
5. Виннипег - Колорадо
3 - 6
1 - 4
Рейнджерс - Вашингтон
Рейнджерс - Вашингтон
4 - 0
1. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 1
2. Рейнджерс - Вашингтон
4 - 3
3. Вашингтон - Рейнджерс
1 - 3
4. Вашингтон - Рейнджерс
2 - 4
4 - 0
Бостон - Торонто
Бостон - Торонто
4 - 3
1. Бостон - Торонто
5 - 1
2. Бостон - Торонто
2 - 3
3. Торонто - Бостон
2 - 4
4. Торонто - Бостон
1 - 3
5. Бостон - Торонто
1 - 2
6. Торонто - Бостон
2 - 1
7. Бостон - Торонто
2 - 1
4 - 3
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
4 - 1
1. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
2. Флорида - Тампа-Бэй
3 - 2
3. Тампа-Бэй - Флорида
3 - 5
4. Тампа-Бэй - Флорида
6 - 3
5. Флорида - Тампа-Бэй
6 - 1
4 - 1
Каролина - Айлендерс
Каролина - Айлендерс
4 - 1
1. Каролина - Айлендерс
3 - 1
2. Каролина - Айлендерс
5 - 3
3. Айлендерс - Каролина
2 - 3
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6 - 3
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24.05 03:30
Даллас – Эдмонтон
 2 : 3 ОТ
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