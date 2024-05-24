ESPN: Драйзайтль — главный претендент на «Конн Смайт Трофи», Шестеркин — второй

Портал ESPN опубликовал рейтинг претендентов на приз «Конн Смайт Трофи», который вручают хоккеисту, лучше всех проявившему себя в плей-офф НХЛ.

Список опубликован на старте финалов Западной и Восточной конференций и может измениться в зависимости от будущих результатов.

Лидером рейтинга на момент начала финалов конференций является нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль. Вторым идет российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин.

«Ни одного игрока не упоминали так часто, как Шестеркина, он получил наибольшее количество первых мест среди голосующих. Вратарь занимает второе место в этом плей-офф по проценту отраженных бросков. Шестеркин отразил 99 из 104 шайб в двух подряд матчах с «Каролиной», которые завершились в овертаймах. У «Рейнджерс» есть много героев, которые помогли команде выйти в финал «Востока», но первый из них — Шестеркин», — говорится на сайте ESPN.

Третье место в рейтинге занял защитник «Эдмонтона» Эван Бушар. Помимо Шестеркина в список попал еще один российский вратарь — Сергей Бобровский из «Флориды».

23 мая «Флорида» обыграла «Рейнджерс» (3:0) в первом матче финала Восточной конференции Кубка Стэнли-2024. 24 мая «Эдмонтон» победил «Даллас» (3:2 ОТ) в первой игре финала «Запада».