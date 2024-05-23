«Чарльтон» поздравил Лукмана с победой в Лиге Европы. Форвард является воспитанником клуба

«Чарльтон» в своих соцсетях поздравил форварда «Аталанты» Адемолу Лукмана с победой в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0).

«Сделан в Чарльтоне», — говорится в сообщении.

«Чарльтон» поздравил Адемолу Лукмана. Фото Соцсети

26-летний нигериец, родившийся в Лондоне, является воспитанником «Чарльтона». Форвард выступал за английский клуб с 2015 по 2017 год, забив 12 голов и сделав 3 результативные передачи в 49 матчах.

Лукман стал первым игроком с 1975 года, оформившим хет-трик в финале турнира. Последний раз это удалось сделать Юппу Хайнкесу, выступавшему за «Боруссию» Менхенгладбах (тогда турнир назывался Кубок УЕФА).