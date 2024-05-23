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Сегодня, 02:24

Андрих: «Аталанта» определенно заслужила победу больше, чем «Байер»

Сергей Разин
корреспондент
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Полузащитник «Байера» Роберт Андрих прокомментировал поражение в финале Лиги Европы против «Аталанты» (0:3).

«Я бы предпочел, чтобы это была какая-нибудь неважная игра. Это чрезвычайно тяжело принять, но мы должны быть честными с самими собой. Это было заслужено, поэтому мы должны выйти с высоко поднятой головой и поздравить «Аталанту». Они определенно заслужили это больше, чем мы», — приводит слова Андриха RTL.

Футболисты &laquo;Аталанты&raquo; празднуют победу в&nbsp;Лиге Европы. Победа «Аталанты» — не волшебство, а торжество реальности. «Байер» сломали мускулы и железная дисциплина

Итальянский клуб впервые в истории выиграл Лигу Европы. Команда Хаби Алонсо прервала рекордную серию из 51 матча без поражений.

Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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