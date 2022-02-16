Ловрен не сыграет против «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

— Готов ли сыграть Ловрен? В целом, кто пропустит матч?

— Ловрен не готов сыграть, — сказал Семак. — Алип не заявлен, возможности заявить его нет. Крицюк начал заниматься на поле. В остальном проблем нет.

Ранее стало известно, что у Ловрена выявлено повреждение связок голеностопа. В нынешнем сезоне 32-летний хорват принял участие в 19 матчах и не отметился результативными действиями.

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Петербурге. Ответная игра — 24 февраля в Севилье.