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Сегодня, 11:38

Ловрен не сыграет против «Бетиса» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы

Гоша Чернов
Корреспондент
Деян Ловрен.
Фото ФК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке к первому матчу 1/16 финала Лиги Европы против «Бетиса».

— Готов ли сыграть Ловрен? В целом, кто пропустит матч?

— Ловрен не готов сыграть, — сказал Семак. — Алип не заявлен, возможности заявить его нет. Крицюк начал заниматься на поле. В остальном проблем нет.

Ранее стало известно, что у Ловрена выявлено повреждение связок голеностопа. В нынешнем сезоне 32-летний хорват принял участие в 19 матчах и не отметился результативными действиями.

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в Петербурге. Ответная игра — 24 февраля в Севилье.

Сергей Семак
Лига Европы УЕФА
ФК Бетис
ФК Зенит
Деян Ловрен
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