Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Рейнджерс», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

21-летний норвежец не полетел с командой в Глазго. Футболист пропустил 4 последних матча «Боруссии» из-за травмы, но несколько дней назад вернулся к тренировкам в общей группе.

#BVB — Bad news: Erling Haaland will miss the Europa League match in Glasgow. The Norwegian is not with the team that fly off to Scotland right now. Thomas Meunier is back. @SPORT1 @hotrott pic.twitter.com/kjvR0wcU0U — Patrick Berger (@berger_pj) February 23, 2022

В сезоне-2021/22 Холанн провел 20 матчей за «Боруссию», на его счету 23 гола и 6 результативных передач.

Матч «Рейнджерс» — «Боруссия» состоится завтра, 24 февраля, начало — в 23.00 (мск). Первая встреча закончилась победой шотландской команды со счетом 4:2.