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Холанн пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Рейнджерс»

Холанн пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Рейнджерс»
Иван Торопцев
Корреспондент

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн пропустит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы против «Рейнджерс», сообщает журналист Sport1 Патрик Бергер.

21-летний норвежец не полетел с командой в Глазго. Футболист пропустил 4 последних матча «Боруссии» из-за травмы, но несколько дней назад вернулся к тренировкам в общей группе.

В сезоне-2021/22 Холанн провел 20 матчей за «Боруссию», на его счету 23 гола и 6 результативных передач.

Матч «Рейнджерс» — «Боруссия» состоится завтра, 24 февраля, начало — в 23.00 (мск). Первая встреча закончилась победой шотландской команды со счетом 4:2.

Эрлин Холанн
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ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Рейнджерс
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