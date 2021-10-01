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Фелипе Андерсон рассказал, какой план был у «Лацио» на матч с «Локомотивом»

02:51

Полузащитник «Лацио» Фелипе Андерсон после победы над «Локомотивом» (2:0) в Лиге Европы отметил, что римская команда использовала фланги, как и планировала.

«Мы знали, что они заберут середину поля, но на флангах у нас будет простор для маневра. Мы подходили к игре с идеей использовать фланги и старались делать это на протяжении всего матча. Мы показали хорошую командную игру. Показали, что хотим выиграть. То же самое было и в дерби. Рады, что удалось добиться еще одного положительного результата», — цитирует пресс-служба УЕФА Андерсона.

После двух туров «Локомотив» имеет в активе 1 очко и занимает последнее место в своей группе. «Лацио» с тремя очками идет вторым.

Лацио — Локомотив

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2033198--lazio-vs-lokomotiv-moskva/

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Евгений Козинов все материалы автора

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