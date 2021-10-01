Сарри сожалеет, что «Лацио» забил «Локомотиву» только 2 гола

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после победы над «Локомотивом» (2:0) в Лиге Европы отметил, что его команда прибавила.

«В последних двух матчах мы добавили в технике, и теперь двигаем мяч гораздо быстрее. Все уже выглядит лучше. Жаль, что сегодня забили лишь два гола. Но я рад, что Башич и Патрик были точны», — цитирует пресс-служба УЕФА Сарри.

После двух туров «Локомотив» имеет в активе 1 очко и занимает последнее место в своей группе. «Лацио» с тремя очками идет вторым.