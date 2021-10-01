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Кулибали заявил, что матч со «Спартаком» многому научил его

02:20
Калиду Кулибали. Фото Instagram
Калиду Кулибали. Фото Instagram
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Защитник «Наполи» Калиду Кулибали после поражения от «Спартака» (2:3) в матче второго тура Лиги Европы отметил, что команде необходимо работать.

«Не хочу искать оправдания, мы могли сделать гораздо больше. «Наполи» проиграл матч и должен извлечь урок. Чтобы побеждать в каждой игре, необходима большая работа.

Чувствую разочарование и сожаление, но мы должны двигаться от матча к матчу. Мне кажется, все наши мысли были уже о матче против «Фиорентины», который пройдет в воскресенье. Это была ошибка. Если мы будем играть, думая о другом матче, то столкнемся с трудностями.

Этот матч многому меня научил, на личном уровне — тоже. Тренер был очень разочарован. Перед игрой он говорил о том, как нужно настроиться на матч. С завтрашнего дня мы должны с правильным настроем начать готовиться к «Фиорентине», — сказал Кулибали в эфире Sky Sport Italia.

Наполи — Спартак

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Евгений Козинов все материалы автора

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