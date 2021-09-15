Черчесов прибыл на матч Лиги Европы «Спартак» — «Легия»: «За красивый футбол сегодня!»
16:54
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Легия».
«За кого я сегодня? За красивый футбол!» — сказал Черчесов.
Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, начало — в 17.30 (мск).
Ранее сообщалось, что на игру также прибыл нынешний тренер сборной России Валерий Карпин.
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