Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов приехал на матч 1-го тура группового турнира Лиги Европы «Спартак» — «Легия».

«За кого я сегодня? За красивый футбол!» — сказал Черчесов.

Встреча пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве, начало — в 17.30 (мск).

Ранее сообщалось, что на игру также прибыл нынешний тренер сборной России Валерий Карпин.