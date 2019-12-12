Лига Европы
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Евгений Кафельников: «Да здравствует лимит на легионеров! Футбол в России окончательно умер»

23:11
Теги:

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников жестко высказался по поводу провала российских футбольных клубов в еврокубках. По мнению известного болельщика «Спартака», неудачи связаны с лимитом на легионеров. В сезоне-2019/20 ни один из российских клубов не пробился в весеннюю стадию еврокубков.

«Да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас в России окончательно умер», — написал Кафельников в Twitter.

Хетафе — Краснодар

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: Россия. Лимит раздора
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир