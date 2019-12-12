Евгений Кафельников: «Да здравствует лимит на легионеров! Футбол в России окончательно умер»
23:11
Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников жестко высказался по поводу провала российских футбольных клубов в еврокубках. По мнению известного болельщика «Спартака», неудачи связаны с лимитом на легионеров. В сезоне-2019/20 ни один из российских клубов не пробился в весеннюю стадию еврокубков.
«Да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас в России окончательно умер», — написал Кафельников в Twitter.
Да здравствует лимит на легионеров????!Футбол у нас в России окончательно умер— Kafelnikov Yevgeny (@KYevgeni) December 12, 2019
Материалы сюжета: Россия. Лимит раздора
Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 6-й тур
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...