Евгений Кафельников: «Да здравствует лимит на легионеров! Футбол в России окончательно умер»

Олимпийский чемпион по теннису, экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников жестко высказался по поводу провала российских футбольных клубов в еврокубках. По мнению известного болельщика «Спартака», неудачи связаны с лимитом на легионеров. В сезоне-2019/20 ни один из российских клубов не пробился в весеннюю стадию еврокубков.

«Да здравствует лимит на легионеров! Футбол у нас в России окончательно умер», — написал Кафельников в Twitter.