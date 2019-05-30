"Это особенный момент для меня". Жиру - о победе в Лиге Европы

Форвард "Челси" Оливье Жиру - о матче с "Арсеналом" (4:1) в финале Лиги Европы.

- Был интересный первый тайм, но не было голов. Хороший финал получился, и мы были лучше, мы сыграли эффективнее во втором тайме, - цитирует француза ВВС. - Я очень горд. Эта команда заслужила завоевать какой-то трофей. Это особенный момент для меня, я рад за клуб. Для меня это второй трофей за два года. Эти два клуба изменили мою жизнь, они дали мне возможность играть в премьер-лиге. Я не хотел праздновать голы в матче с "Арсеналом", но я очень горжусь тем, что завоевал этот трофей с "Челси". Если я получаю игроков время, я всегда буду стараться показать свой максимум. Победа в Лиге Европы была нашей второй целью после топ-4 в чемпионате, поэтому я очень рад.

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