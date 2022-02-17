Семин: «В матче против «Бетиса» «Зенит» будет биться за весь российский футбол»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от первого матча 1/16 Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Это будет шикарный матч двух сильных по уровню игры в футбол команд. «Зенит» — лидер нашего чемпионата. В матче против испанцев питерцы будут биться за весь российский футбол. В первом матче важно сделать качественный задел. Сможет ли «Зенит» сегодня победить? Сложно сказать. Я надеюсь, что наша российская команда покажет хороший футбол. Показать хороший футбол — значит победить. Желаю им удачи сегодня, буду за них болеть!» — сказал Семин «СЭ».

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в 20.45 по московскому времени в Санкт-Петербурге. Ответная игра — 24 февраля в Севилье.