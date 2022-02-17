Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Все материалы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 19:30

Семин: «В матче против «Бетиса» «Зенит» будет биться за весь российский футбол»

Семин пожелал удачи «Зениту» в матче Лиги Европы против «Бетиса»
Антон Иванов

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от первого матча 1/16 Лиги Европы между «Зенитом» и «Бетисом».

«Это будет шикарный матч двух сильных по уровню игры в футбол команд. «Зенит» — лидер нашего чемпионата. В матче против испанцев питерцы будут биться за весь российский футбол. В первом матче важно сделать качественный задел. Сможет ли «Зенит» сегодня победить? Сложно сказать. Я надеюсь, что наша российская команда покажет хороший футбол. Показать хороший футбол — значит победить. Желаю им удачи сегодня, буду за них болеть!» — сказал Семин «СЭ».

Матч «Зенит» — «Бетис» пройдет 17 февраля в 20.45 по московскому времени в Санкт-Петербурге. Ответная игра — 24 февраля в Севилье.

Футбол
ФК Бетис
ФК Зенит
Юрий Семин
2
1
Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как Тутберидзе стала лучшим тренером мира: прошла через травмы и нищету
Анна Щербакова стала олимпийской чемпионкой по фигурному катанию, Трусова - вторая, Валиева - без медали
Реклама
Материалы сюжета: Лига Европы: «Зенит» — «Бетис» и другие матчи нокаут-раунда
«Зенит» — «Бетис»: стартовые составы. Дзюба и Кержаков выйдут с первых минут
Малком: «Динамо» здорово играет. Но «Зенит» завоюет четвертое чемпионство подряд»
«Барселона» — «Наполи»: смотреть прямую трансляцию матча Лиги Европы
«Барселона» — «Наполи»: где смотреть матч Лиги Европы 17 февраля онлайн в прямом эфире
«Зенит» — «Бетис»: где смотреть матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года онлайн
«Барселона» — «Наполи»: прогноз на матч Лиги Европы 17 февраля 2022 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зенит» — «Бетис»: смотреть онлайн трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости