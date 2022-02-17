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Сегодня, 19:30

«Зенит» — «Бетис»: смотреть онлайн трансляцию матча 1/16 финала Лиги Европы

«Зенит» сыграет против «Бетиса» в матче 1/16 финала Лиги Европы
Сергей Ревенко
Корреспондент
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо.
Фото ФК «Зенит»

Сегодня, 17 февраля, «Зенит» проведет первый матч против «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 20.45 по московскому времени.

На групповой стадии Лиги чемпионов российский клуб набрал пять очков и занял третье место в группе Н, благодаря чему вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Бетис» занял второе место в групповом раунде ЛЕ, набрав 10 очков.

Следить за ходом встречи «Зенит» — «Бетис» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.

Лига Европы. 1/16 финала
17 февр, 20:45. Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Зенит
Бетис

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ФК Бетис
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