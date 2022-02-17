Сегодня, 17 февраля, «Зенит» проведет первый матч против «Бетиса» в 1/16 финала Лиги Европы. Начало встречи в 20.45 по московскому времени.

На групповой стадии Лиги чемпионов российский клуб набрал пять очков и занял третье место в группе Н, благодаря чему вышел в плей-офф Лиги Европы.

«Бетис» занял второе место в групповом раунде ЛЕ, набрав 10 очков.

Следить за ходом встречи «Зенит» — «Бетис» можно в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире по этой ссылке.