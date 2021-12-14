Бывший игрок «Спартака» Роман Широков высказался о работе Руя Витории на посту главного тренера красно-белых.

«У руководства спросите про увольнение! Первое место в Лиге Европы? И что? Зато девятое место в РПЛ. И что дальше? Как я могу говорить, правильно ли увольнять Виторию или нет. Как мне его результаты? А мне по барабану!» — сказал Широков «СЭ».

«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.