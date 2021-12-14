Широков — о работе Витории в «Спартаке»: «Мне по барабану! Первое место в ЛЕ? И что?»
Широков высказался о результатах «Спартака» в чемпионате России
12:36
Бывший игрок «Спартака» Роман Широков высказался о работе Руя Витории на посту главного тренера красно-белых.
«У руководства спросите про увольнение! Первое место в Лиге Европы? И что? Зато девятое место в РПЛ. И что дальше? Как я могу говорить, правильно ли увольнять Виторию или нет. Как мне его результаты? А мне по барабану!» — сказал Широков «СЭ».
«Спартак» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 23 очка в 18 матчах.
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