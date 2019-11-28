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Джесси Лингард: «Матч с «Астаной» был важен для молодежи «МЮ»

28 ноября 2019, 21:41
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард отметил, что матч 5-го тура группового турнира Лиги Европы с «Астаной» (1:2) имел важное значение для молодых игроков. Счет в этой встрече открыл Лингард, но «МЮ» во втором тайме пропустил дважды.

— Это очень важный матч для молодежи, — цитирует официальный сайт УЕФА Лингарда. — Мы всегда стараемся давать шансы воспитанникам академии. Сегодня было много дебютов. Мы доминировали в первом тайме, но могли лучше сыграть в начале второй половины. Играть на таком выезде нелегко. Но мы сохраняли правильный настрой. Наша задача — финишировать первыми в группе. Но в этом матче всем приходилось приспосабливаться к условиям.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 5-й тур




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