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Владимир Пресняков: «Спартак» может проиграть команде пивзавода, а выиграть у «Наполи»

«Спартак» — «Наполи»: прогноз Преснякова на матч Лиги Европы 24 ноября
14:24
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Футболисты «Спартака». Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный артист России, болельщик «Спартака» Владимир Пресняков в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча группового турнира Лиги Европы красно-белых против «Наполи».

«Маленькая надежда есть, что «Спартак» может успешно сыграть. Даже ничью в этом случае я считаю успешным результатом. Даже в игре с «Краснодаром» нащупывались небезнадежные моменты, хотя красно-белые проиграли по делу. Думаю, матч может получиться ярким. «Спартак» потихоньку превращается в веселую команду. Веселье со слезами на глазах, правда. «Спартак» может проиграть команде пивзавода, а выиграть у «Наполи», как это однажды уже случилось», — сказал Пресняков в беседе с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

24.11.2021 | Спартак — Наполи

Матч «Спартак» — «Наполи» пройдет 24 ноября на стадионе «Открытие Банк Арена» (Москва). Начало — в 18:30 по московскому времени.

«Спартак» с 4 очками занимает последнее, 4-е место в турнирной таблице группы С. «Наполи» (7 баллов) и первая строчка.

Лига Европы. Группа C
24 нояб, 18:30. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
24 ноября, 18:30
Наполи

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