«Краснодар» проиграл загребскому «Динамо» и вылетел из Лиги Европы

«Краснодар» уступил загребскому «Динамо» в ответной игре 1/16 финала Лиги Европы — 0:1. Единственный мяч в первом тайме провел Мислав Оршич.

Ворота кубанцев защищал 19-летний Станислав Агкацев. Для голкипера игра была дебютной за первую команду. Основной голкипер Матвей Сафонов пропускал встречу по официальной причине из-за травмы, а Евгений Городов, неудачно сыгравший в первом матче, остался в запасе.

В первой игре «Краснодар» уступил 2:3 и вылетел из Лиги Европы. Таким образом, Россия лишилась последнего представителя в текущем розыгрыше еврокубков.

Лига Европы

1/16 финала

Ответный матч

«Динамо» (Хорватия) — «Краснодар» (Россия) — 1:0 (1:0)

Гол: Оршич, 31.

«Динамо»: Ливакович, Ристовски, Теофиль-Катрин, Лауритсен, Гвардиол, Адеми, Якич, Маер (Мишич, 69), Оршич, Иванушец (Атьемвен, 83), Петкович (Гавранович, 87).

«Краснодар»: Агкацев, Смольников (Сулейманов, 70), Кайо, Мартынович, Чернов, Ионов, Газинский (Ари, 70), Кабелла, Вилена (Олссон, 60), Классон, Вандерсон Масиэл.

Предупреждения: Вилена, 42. Маер, 60.

Судьи: Халил Умут Мелер. Кемюрджюглу, Мустафа Эйисой (все — Турция).

ВАР: Битиген. Али Палабыйык (оба — Турция).

25 февраля. Загреб. Стадион «Максимир».

Первый матч — 3:2