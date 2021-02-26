«Милан» благодаря выездному голу вышел в 1/8 финала Лиги Европы

«Милан» и «Црвена Звезда» сыграли вничью в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы (1:1). В первой встрече, которая прошла в Сербии, была тоже зафиксирована ничья (2:2), но миланская команда забила два гола на выезде, поэтому вышла в следующую стадию.

Другая итальянская команда «Рома» дважды переиграла «Брагу» и вышла в 1/8 финала Лиги Европы. Жеребьевка состоится 26 февраля в штаб-квартире УЕФА в Ньоне.

Лига Европы

1/16 финала

Ответные матчи

«Милан» (Италия) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 1:1 (1:1)

Голы: Кессье, 9 — с пенальти (1:0). Бен Набуан, 24 (1:1).

«Милан»: Дж.Доннарумма, Романьоли, Калабрия (Эрнандез, 66), Томори, Далот, Мейте, Хакан Чалханоглу, Крунич (Ибрагимович, 46), Кессье, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 66), Леан (Ребич, 46).

«Црвена Звезда»: Борьян, Гаич, Дегенек, Панков, Гобелич, Канга (Катаи, 69), Саного, Иванич (Николич, 84), Бен Набуан (Фалько, 69), Срнич (Петрович, 46), Фальчинелли (Павков, 72).

Предупреждения: Гобелич, 8. Срнич, 45. Ибрагимович, 63.

Удаление: Гобелич, 70.

Судья: Хиль Мансано (Испания).

Милан. Стадион «Сан-Сиро».

Первый матч — 2:2.

«Рома» (Италия) — «Брага» (Португалия) — 3:1 (1:0)

Голы: Джеко, 23 (1:0). Перес, 75 (2:0). Кристанте, 88 — в свои ворота (2:1). Майораль, 90+1 (3:1).

Нереализованный пенальти: Пеллегрини, 73 (вратарь).

«Рома»: Пау Лопес, Бруну Перес, Карсдорп, Манчини, Кристанте, Верету (Спинаццола, 59), Диавара, Вильяр (Пеллегрини, 46), Джеко (Майораль, 67), Педро (Мхитарян, 77), Эль-Шаарави (Перес, 60).

«Брага»: Тиагу Са, Роланду, Секейра (Борха, 70), Витор Тормена, Зе Карлуш, Гайтан (Р.Орта, 61), А.Орта, Жоау Новаиш, Пиазон (Франсержиу, 60), Шпорар (Руис, 60), Галену (Эрнани Инфанде, 77).

Предупреждение: Верету, 56.

Судья: Экберг (Швеция).

Рим. Стадион Олимпийский.

Первый матч — 2:0.