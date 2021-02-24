Лига Европы, матчи 1/16 финала: результаты игр. «Динамо» Загреб — «Краснодар»
21:00
24 и 25 февраля пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Россию представляет «Краснодар», который на выезде в 23.00 (мск) сыграет с загребским «Динамо».
24 февраля
«Тоттенхэм Хотспур» — «Вольфсберг»
25 февраля
«Аякс» — «Лилль»
«Шахтер» — «Маккаби»
«Наполи» — «Гранада»
«Хоффенхайм» — «Мольде»
«Вильярреал» — «Ред Булл Зальцбург»
«Рейнджерс» — «Антверпен»
«Арсенал» — «Бенфика»
ПСВ — «Олимпиакос»
«Байер» — «Янг Бойз»
«Динамо» Загреб — "Краснодар"
«Рома» — «Брага»
«Лестер Сити» — «Славия»
«Милан» — «Црвена Звезда»
«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»
«Брюгге» — «Динамо» Киев.
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