24 и 25 февраля пройдут ответные матчи 1/16 финала Лиги Европы. Россию представляет «Краснодар», который на выезде в 23.00 (мск) сыграет с загребским «Динамо».

24 февраля

«Тоттенхэм Хотспур» — «Вольфсберг»

25 февраля

«Аякс» — «Лилль»

«Шахтер» — «Маккаби»

«Наполи» — «Гранада»

«Хоффенхайм» — «Мольде»

«Вильярреал» — «Ред Булл Зальцбург»

«Рейнджерс» — «Антверпен»

«Арсенал» — «Бенфика»

ПСВ — «Олимпиакос»

«Байер» — «Янг Бойз»

«Динамо» Загреб — "Краснодар"

«Рома» — «Брага»

«Лестер Сити» — «Славия»

«Милан» — «Црвена Звезда»

«Манчестер Юнайтед» — «Реал Сосьедад»

«Брюгге» — «Динамо» Киев.