Полузащитник ЦСКА Константин Марадишвили после ничьей с «Вольфсбергом» в 1-м туре Лиги Европы (1:1) отметил, что поле не виновато в результате. По его словам, красно-синих подвела реализация моментов.

— Думаю, что могли выигрывать, но надо отдать должное команде соперника, — сказал Марадишвили в эфире «Матч ТВ». — Дело не в поле, оно у всех одинаковое, так что, думаю, мы просто не забили свои моменты, поэтому и сыграли вничью. Конечно, были готовы к прессингу. Проводили несколько теоретических занятий и были готовы к тому, что предложит нам соперник. Чуть-чуть не хватило в завершении.

Сложностей при игре правого защитника нет. Я раньше играл на этой позиции в молодежной школе, и пока что Мариу нет, приходится его заменять. Никаких неудобств и трудностей не составило. Со всем справился.

Трудностей с переходом от РПЛ к Лиге Европы не составило. Просто команда чуть побыстрее, чем в России.