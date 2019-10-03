ЦСКА проиграл «Эспаньолу» в Москве. Это второе поражение армейцев в Лиге Европы

ЦСКА уступил «Эспаньолу» в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы (0:2). Голами отметились нападающие У Лэй и Виктор Кампусано.

ЦСКА занимает последнее место в группе H, не имея ни одного очка в активе. «Эспаньол» с 4 баллами располагается на 2-й строчке.

Лига Европы

Группа H

ЦСКА (Россия) — «Эспаньол» (Испания) — 0:2 (0:0)

Голы: У Лэй, 64 (0:1). Кампусано, 90+5 (0:2).

ЦСКА (Россия): Акинфеев, Шарлия, Магнуссон, Дивеев (Гогуа, 46), Мариу Фернандес, Бистрович, Влашич, Ахметов (Бийол, 77), Кучаев (Обляков, 67), Сигурдссон, Чалов.

«Эспаньол» (Испания): Диего Лопес, Коршья, Давид Лопес, Калеро, Педроса, Виктор Санчес, Рока, Гранеро (Поль Лосано, 90), У Лэй (Пьятти, 76), Кальери (Кампусано, 22), Варгас.

Предупреждения: Мариу Фернандес, 37. У Лэй, 70. Обляков, 87. Бистрович, 90+2.

Судьи: Али Палабыйык. Серкан Олгунджан, Чем Сатман (все — Турция).

3 октября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

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