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ЦСКА поздравил Ласицкене. Чемпионка пожелала удачи армейцам в матче с «Эспаньолом»

08:22

ЦСКА в своем официальном Instagram поздравил Марию Ласицкене с завоеванием третьего титула чемпионки мира в Дохе. А в ответ спортсменка пожелала армейцам удачи в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом».

Россиянка вошла в историю как единственная, кому удалось победить на трех чемпионатах мира в прыжках в высоту.

Матч ЦСКА — «Эспаньол» состоится 3 октября. Начало встречи в 19.55 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига Европы-2019/20. 2-й тур




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