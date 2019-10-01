ЦСКА поздравил Ласицкене. Чемпионка пожелала удачи армейцам в матче с «Эспаньолом»
08:22
ЦСКА в своем официальном Instagram поздравил Марию Ласицкене с завоеванием третьего титула чемпионки мира в Дохе. А в ответ спортсменка пожелала армейцам удачи в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы с «Эспаньолом».
Россиянка вошла в историю как единственная, кому удалось победить на трех чемпионатах мира в прыжках в высоту.
Матч ЦСКА — «Эспаньол» состоится 3 октября. Начало встречи в 19.55 по московскому времени.
Из Инстаграма ЦСКА pic.twitter.com/WnYW2DXG4C— Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) October 1, 2019
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