Что нужно «Спартаку», чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы? Расклады для красно-белых после победы над «Наполи»
«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. После этого матча положение команд в группе С выглядит так.
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И
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В
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Н
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П
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М
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О
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5
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2
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1
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2
|
9-9
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7
|
5
|
2
|
1
|
2
|
12-8
|
7
|
4
|
2
|
0
|
2
|
3-7
|
6
|
4
|
1
|
2
|
1
|
7-7
|
5
Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.
Оставшиеся матчи
5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия
6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.
Рассмотрим расклады, при которых «Спартак» попадет в плей-офф ЛЕ:
— если обыграет «Легию», то другие результаты уже не будут иметь значения;
— если сыграет вничью с «Легией», то раскладов с учетом неизвестного результата встречи «Лестер» — «Легия» несколько. При самом вероятном — победе британского клуба — «Спартаку» нужно, чтобы он потом не уступил «Наполи». А при успехе «Легии» на выезде в Англии или хотя бы ничьей польской команды в гостях красно-белых устроит только ничья «Наполи» и «Лестера».
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