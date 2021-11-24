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Что нужно «Спартаку», чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы? Расклады для красно-белых после победы над «Наполи»

20:44
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. Москва. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. После этого матча положение команд в группе С выглядит так.

И

В

Н

П

М

О

Спартак

5

2

1

2

9-9

7

Наполи

5

2

1

2

12-8

7

Легия

4

2

0

2

3-7

6

Лестер

4

1

2

1

7-7

5

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Оставшиеся матчи
5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия
6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

Рассмотрим расклады, при которых «Спартак» попадет в плей-офф ЛЕ:

— если обыграет «Легию», то другие результаты уже не будут иметь значения;

— если сыграет вничью с «Легией», то раскладов с учетом неизвестного результата встречи «Лестер» — «Легия» несколько. При самом вероятном — победе британского клуба — «Спартаку» нужно, чтобы он потом не уступил «Наполи». А при успехе «Легии» на выезде в Англии или хотя бы ничьей польской команды в гостях красно-белых устроит только ничья «Наполи» и «Лестера».

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Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»