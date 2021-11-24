Что нужно «Спартаку», чтобы попасть в плей-офф Лиги Европы? Расклады для красно-белых после победы над «Наполи»

«Спартак» обыграл «Наполи» (2:1) в 5-м туре группового этапа Лиги Европы. После этого матча положение команд в группе С выглядит так.

И В Н П М О Спартак 5 2 1 2 9-9 7 Наполи 5 2 1 2 12-8 7 Легия 4 2 0 2 3-7 6 Лестер 4 1 2 1 7-7 5

Лучшая команда группы выходит в 1/8 финала Лиги Европы, вторая — в 1/16 финала, третья — в 1/16 Лиги конференции, а четвертая вылетает из еврокубков. Результат очных матчей — ключевой критерий при равенстве очков.

Оставшиеся матчи

5-й тур, 25 ноября: Лестер — Легия

6-й тур, 9 декабря: Легия — Спартак, Наполи — Лестер.

Рассмотрим расклады, при которых «Спартак» попадет в плей-офф ЛЕ:

— если обыграет «Легию», то другие результаты уже не будут иметь значения;

— если сыграет вничью с «Легией», то раскладов с учетом неизвестного результата встречи «Лестер» — «Легия» несколько. При самом вероятном — победе британского клуба — «Спартаку» нужно, чтобы он потом не уступил «Наполи». А при успехе «Легии» на выезде в Англии или хотя бы ничьей польской команды в гостях красно-белых устроит только ничья «Наполи» и «Лестера».