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Кафельников — о победе «Спартака» над «Наполи»: «Команда подарила праздник, который бывает у нас редко»

20:47
24 ноября. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
24 ноября. «Спартак» — «Наполи» — 2:1. Александр Соболев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Экс-первая ракетка мира, болельщик «Спартака» Евгений Кафельников прокомментировал «СЭ» победу красно-белых в матче группового этапа Лиги Европы над «Наполи» (2:1).

«Все внимание должно быть приковано сегодня к этой победе, которая была очень нужной для команды, для тренера и болельщиков. «Спартак» в чемпионате России и в Лиге Европы — это две разные команды. Даже несмотря на то, что уровень игроков, может, не соответствует нашим желаниям — я доволен тем, что ребята показали. Команда сегодня подарил праздник, который, к сожалению, бывает у нас редко. Добавить тут больше нечего. Это победа всей команды. Лучший игрок — это наш вратарь Саша Селихов. Он делал героические вещи», — сказал Кафельников «СЭ».

Красно-белые с 7 очками лидируют в турнирной таблице группы С Лиги Европы. «Наполи» с 7 баллами располагается на второй строчке.

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Артем Бухаев все материалы автора

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»