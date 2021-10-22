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Мещеряков — о «Локомотиве»: «Бремя руководителей — отвечать за принятые решения»

14:47
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Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче группового этапа Лиги Европы от «Галатасарая» (0:1).

«Честно, не хочу это обсуждать. Пусть разбираются специалисты. Надо верить в будущее. Выход из группы? Если спортсмен прекращает бороться за победу, его надо гнать отовсюду. Перестановки в «Локомотиве»? Есть руководители, которые определяют стратегию и принимают решения. Бремя руководителей — отвечать за принятые решения. Руководители принимают решение и по главному тренеру. Наверняка они выбирали на основании каких-то принципов. Будем дальше смотреть», — сказал Мещеряков «СЭ».

После трех матчей «Локомотив» c 1 очком занимает четвертое место в группе E Лиги Европы.

Локомотив — Галатасарай

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Артем Бухаев все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 21 октября, 3-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»