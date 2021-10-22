Экс-председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков в разговоре с «СЭ» отреагировал на поражение железнодорожников в матче группового этапа Лиги Европы от «Галатасарая» (0:1).

«Честно, не хочу это обсуждать. Пусть разбираются специалисты. Надо верить в будущее. Выход из группы? Если спортсмен прекращает бороться за победу, его надо гнать отовсюду. Перестановки в «Локомотиве»? Есть руководители, которые определяют стратегию и принимают решения. Бремя руководителей — отвечать за принятые решения. Руководители принимают решение и по главному тренеру. Наверняка они выбирали на основании каких-то принципов. Будем дальше смотреть», — сказал Мещеряков «СЭ».

После трех матчей «Локомотив» c 1 очком занимает четвертое место в группе E Лиги Европы.