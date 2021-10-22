Смородская раскритиковала руководство «Локомотива» после поражения от «Галатасарая»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» домашнее поражение железнодорожников от «Галатасарая» (0:1) в матче 3-го тура Лиги Европы.

«Я абсолютно недовольна вчерашней игрой «Локомотива», — сказала Смородская корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Устроили в клубе кавардак, зачем было увольнять Николича? Его отставка повлияла на игроков команды. Марко — единственный, кто удерживал ситуацию в клубе, каждый футболист ему верил. Что творит руководство клуба? Напокупали зачем-то непонятных футболистов: Анджорин, Керк, Бека-Бека. Марадшвили и Тикнизяна клуб никогда не продаст за большие деньги, это новый балласт. Я совершенно не верю в Гисдоля, дальше будет только хуже».

«Локомотив» потерпел второе поражение в Лиге Европы. После трех туров московская команда с 1 очком занимает последнее место в группе Е.