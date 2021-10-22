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Пименов: «Локомотив» стремился к современному футболу"

14:36
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Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Руслан Пименов оценил игру железнодорожников в матче Лиги Европы против «Галатасарая» (0:1). По его словам, российская команда показала смелый, агрессивный футбол.

«Понравилось, что футболисты «Локомотива» не действовали вторым номером, как бывало раньше, — сказал Пименов Betonmobile.ru. — Искали счастья у чужих ворот, да и в целом стремились к современному футболу. К сожалению, вмешались объективные моменты, такие как травмы, с которыми приехали из сборных, например, Лисакович и Камано».

Также он отметил, что «Локомотив» стал действовать активнее при отборе мяча у соперника.

«Обратил внимание на прессинг в исполнении футболистов «Локомотива». Видно, что работа в этом направлении ведется. Но, конечно, невозможно добиться полного перестроения так быстро. Главное — правильно выбрать путь, трудиться не покладая рук, и тогда результат обязательно придет, верю в это», — добавил Пименов.

«Локомотив» потерпел второе поражение в группе Е Лиги Европы. После трех туров московская команда занимает последнее место с одним очком в активе.

Дополнительная информация:

https://betonmobile.ru/pimenov-zayavil-chto-lokomotiv-stremilsya-k-sovremennomu-futbolu-v-matche-le-s-galatasaraem

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Роман Шишов все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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