Билялетдинов: «У «Локомотива» и «Спартака» ровные группы в Лиге Европы и равные шансы»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов, который выступал за «Локомотив» и «Спартак», прокомментировал результаты жеребьевки Лиги Европы для столичных клубов.

«Хорошие, ровные группы, команды из разных стран, посмотрим уровень наших клубов на уровне других чемпионатов. Надеюсь, что будем лучше выступать, из ямы нужно выбираться. Если смотреть в целом, то у всех в принципе ровные группы и равные шансы. Главное, в хорошем настроении подходить к этим матчам, без перепадов.

Можно ли говорить, что у «Спартака» нет шансов на выход? Это долгий, не однодневный турнир, много матчей, команда, может быть, сейчас не в лучших кондициях, потом наберет их. Ничего не нужно прогнозировать сейчас в отрицательную сторону. Что касается «Локомотива», то плюс-минус ровная группа, все будет зависеть от того, кто сможет в определенный момент сделать серию из двух побед», — цитирует Билялетдинова ТАСС.

Жеребьевка Лиги Европы состоялась сегодня, 27 августа. «Спартак» сыграет с «Наполи», «Лестером» и «Легией». «Локомотив» попал в одну группу с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем».