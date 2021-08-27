Лоза предрек «Спартаку» позор в группе Лиги Европы

Российский певец Юрий Лоза оценил соперников и шансы «Спартака» в групповом турнире Лиги Европы.

«Если вы дома проигрывайте «Сочи», как вы собираетесь обыгрывать «Наполи» и «Лестер»? Сейчас у красно-белых шансов просто нет. Когда у «Спартака» был Романцев, они могли обыграть кого угодно, а сейчас — не пойми что! Они идут еле-еле в середине таблицы РПЛ, и как они собираются обыгрывать команду топ-уровня, этого не понимаю. Ни защиты, ни нападения — ничего нет! С таким нападением, как они собрались побеждать «Лестер», будет очередной позор. А о победах даже и речи не идет», — сказал Лоза в разговоре с корреспондентом «СЭ» Данилой Фролкиным.

Сегодня прошла жеребьевка группового раунда Лиги Европы. Соперниками «Спартака» в группе стали: «Лестер» «Наполи» «Легия». Также своих соперников узнал «Локомотив».