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«Байер» обыграл «Селтик», «Бетис» победил «Ференцварош»

22:39
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«Байер» обыграл «Селтик» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.

Лига Европы. Группа G
25 нояб, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
3:2
Селтик
Голы
Андрих, 16 (1:0), Юранович, 40 (1:1), Жота, 56 (1:2), Андрих, 82 (2:2), Диаби, 87 (3:2)
Байер
Градецки Та Коссуну Фримпонг Хинкапье (Синкгравен, 75 ) Андрих Паласиос Вирц (Тапсоба, 89 ) Паулинью (Амири, 76 ) Диаби Адли
Селтик
Харт Картер-Викерс Ралстон Уэлш Юранович Фуруяши (Маккарти, 76) Биттон (Айети, 76) Тернбулл Макгрегор Форрест (Абада, 71) Жота (Джонстон, 72)
Предупреждения
Паласиос 33, Градецки 39  -  Картер-Викерс 69
Судьи
Сидиропулос

У «Селтика» отличились Йосип Юранович и Педру Фелипе Жота. В составе «Байера» дубль оформил Роберт Андрих. еще один гол забил Мусса Диаби.

В другом матче группы G «Бетис» победил «Ференцварош» со счетом 2:0.

Голы забили нападающий «Бетиса» Кристиан Тельо и полузащитник Серхио Каналес.

«Байер» лидирует в группе с 13 очками. На втором месте «Бетис», у которого 10 очков. В активе «Селтика» 6 очков и 3-я позиция. У «Ференцвароша» ноль очков — последнее место.

Лига Европы. Группа G
25 нояб, 20:45. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
2:0
Ференцварош
Голы
Тельо, 5 (1:0), Каналес, 52 (2:0)
Бетис
Браво (Руй Силва, 72 ) Бартра Бельерин Миранда Гонсалес Каналес Родригес Борха Иглесиас Тельо Хоакин (Лайнес, 72 ) Гонсалес (Гуардадо, 67 )
Ференцварош
Дибус Ммаэ Ковачевич Ботка (Уинго, 79) Чабрая Блажич Закариассен (Гаврич, 88) Вечеи (Лайдуни, 71) Лончар Ммаэ (Мак, 71) Нгуен (Санто, 88)
Предупреждения
Ботка 42, Вечеи 49, Лайдуни 79
Судьи
Бюке

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Екатерина Савостина все материалы автора

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