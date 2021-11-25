«Байер» обыграл «Селтик», «Бетис» победил «Ференцварош»

«Байер» обыграл «Селтик» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.

У «Селтика» отличились Йосип Юранович и Педру Фелипе Жота. В составе «Байера» дубль оформил Роберт Андрих. еще один гол забил Мусса Диаби.

В другом матче группы G «Бетис» победил «Ференцварош» со счетом 2:0.

Голы забили нападающий «Бетиса» Кристиан Тельо и полузащитник Серхио Каналес.

«Байер» лидирует в группе с 13 очками. На втором месте «Бетис», у которого 10 очков. В активе «Селтика» 6 очков и 3-я позиция. У «Ференцвароша» ноль очков — последнее место.