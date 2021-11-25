«Байер» обыграл «Селтик», «Бетис» победил «Ференцварош»
22:39
«Байер» обыграл «Селтик» в матче группового этапа Лиги Европы. Встреча завершилась со счетом 3:2.
У «Селтика» отличились Йосип Юранович и Педру Фелипе Жота. В составе «Байера» дубль оформил Роберт Андрих. еще один гол забил Мусса Диаби.
В другом матче группы G «Бетис» победил «Ференцварош» со счетом 2:0.
Голы забили нападающий «Бетиса» Кристиан Тельо и полузащитник Серхио Каналес.
«Байер» лидирует в группе с 13 очками. На втором месте «Бетис», у которого 10 очков. В активе «Селтика» 6 очков и 3-я позиция. У «Ференцвароша» ноль очков — последнее место.
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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»
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