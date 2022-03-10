10 марта в Бергамо «Аталанта» на своем поле примет «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Аталанта» — «Байер». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на канале «Матч Футбол 1».

В составе «Аталанты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. За «Байер» играет его соотечественник — вратарь Андрей Лунев, а также бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун.