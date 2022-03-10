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«Аталанта» — «Байер»: где смотреть и во сколько начало трансляции матча Лиги Европы

Прямая трансляция матча 1/8 финала Лиги Европы «Аталанта» — «Байер» 10 марта
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Алексей Миранчук и Марио Пашалич.
Фото Global Look Press

10 марта в Бергамо «Аталанта» на своем поле примет «Байер» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Встреча пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д'Италия» и начнется в 23.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет на своем сайте онлайн-трансляцию игры «Аталанта» — «Байер». Видеотрансляцию в прямом эфире покажут на канале «Матч Футбол 1».

В составе «Аталанты» выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. За «Байер» играет его соотечественник — вратарь Андрей Лунев, а также бывший форвард «Зенита» Сердар Азмун.

Лига Европы. 1/8 финала
10 мар, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Байер
Алексей Миранчук
Андрей Лунев
Сердар Азмун
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
ФК Байер
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