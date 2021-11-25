Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Наполи» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы.

«С удовольствием посмотрел матч. Обидно! Знаете почему? Потому что могут же! Я всегда болею за наши команды. Мне кажется, любому нормальному болельщику было бы приятно возвращение «Спартаку» в ту форму, в которой он может быть. И с организацией игры все получилось вчера. Немного дрогнули при счете 2:0, что-то у них переключилось, но потом ничего, справились. Селихов просто молодчина. Бог сегодня был на его стороне. Я получил удовольствие, очень рад и за «Спартак», и за болельщиков», — сказал Баринов «СЭ».

Также известный артист предположил, почему у «Спартака» не складываются результаты в чемпионате России.

«Если бы я знал точный ответ на этот вопрос — был бы заслуженным тренером России, а не народным артистом! Можно найти причину, но все это догадки. Мне кажется, дело во всей организации работы. Ребята замотивированы, они хотят побеждать, но что-то не получается. Руководству клуба надо сесть и разобраться. Был бы умный начальник — доверился бы тренеру, дал бы пройти хоть один спокойный сезон с полной подготовкой. В предсезонном турнире они рванули, я подумал: «Молодцы! Подготовились к 100-летию клуба, рванут в этом сезоне». А дальше ничего. И опять пошли разговоры о смене тренера. Это не работа. Команда складывается не за сезон и не за два. Все хотят результат сразу. В «Спартаке» именно в консерватории какая-то болезнь, там некий COVID засел и все поразил. А им надо сесть и подумать, чтобы у всех российских болельщиков России был «Спартак», — добавил Баринов.

«Спартак» поднялся на первое место в группе C (7 очков). «Наполи» идет на второй строчке (7). Заключительный матч группового этапа российская команда проведет 9 декабря в Варшаве против польской «Легии».