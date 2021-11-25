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Комбаров об отказе Спалетти жать руку Витории: «Это на его совести»

13:12
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Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Комбаров в интервью «СЭ» оценил поступок тренера «Наполи» Лучано Спалетти. Итальянец не пожал руку тренеру «Спартака» Рую Витории после финального свистка.

24&nbsp;ноября. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Наполи&raquo;&nbsp;&mdash; 2:1. Александр Селихов и&nbsp;Николай Рассказов. «В Европе «Спартак» лучше, чем «Зенит». Комбаров — о победе над «Наполи», отказе Спаллетти жать руку Витории и возможной смене тренера

— Спаллетти не пожал руку Витории. Он повел себя как истеричка?

— Ну, не пожал руку человек. Расстроился, ушел в раздевалку. Не нужно тут устраивать трагедию. Это его право, воспитание и амбиции, которые он не реализовал. Мне кажется, Лучано расстроился больше из-за того, что в конце «Спартак» время подтягивал. Из-за этого он мог разозлиться.

— Воспитание — ключевой фактор. Тогда получается, что воспитание у Спаллетти хромает?

— Проиграли-выиграли... Это футбол, игра... Не вижу ничего особенного в том, чтобы пожать руку тренеру другой команды. Может быть любой результат. Это футбол! Но я не видел, чтобы были какие-то зарубы, драки, а тренеры нелицеприятные вещи говорили друг другу. Это на его совести, обращать особое внимание не стоит.

«Спартак» обыграл «Наполи» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счетом 2:1.

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Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 25 ноября, 5-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»