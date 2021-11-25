Баринов считает, что в матче «Локомотива» с «Лацио» можно надеяться только на Бога

Народный артист России, болельщик «Локомотива» Валерий Баринов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 5 тура группового этапа Лиги Европы против «Лацио».

«Почему у «Локомотива» столько травм? Я считаю, это результат авантюризма, который привнес новый тренер. Команда не готова не физически, а по другим параметрам. Сегодня можно надеяться только на бога. Все говорят, вот, начали показывать другую игру. Во-первых, так не бывает. Можно рвануть разок, но все это попахивает авантюризмом. Я с горяча говорил, что больше не болею за «Локомотив». Конечно, болею за ребят! Просто уже не хватает нервов на авантюры. То Смородская, то еще кто-нибудь. Привели Николича, что-то начало у него получаться, что-то не получалось. У него и не должно было получиться, это тренер на четвертое место в лучшем случае. И вдруг взяли убрали. Что они хотят от этой команды? Мне кажется, там какой-то нефутбольный интерес. Все эти разговоры — стадион сносим, переезжаем в Лужники на 45 лет, планы на 4 года. Как ни странно, у нас хорошая молодежь. Если уж ты сделал ставку на нее, надо набраться терпения и подождать, но я этого не вижу. У меня нет рецептов. Будем сегодня надеяться на чудеса», — сказал Баринов «СЭ».

Матч состоится сегодня, 25 ноября, в Москве на «РЖД Арене» в 20:45 по московскому времени.